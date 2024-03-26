Son bir haftalık süreçte %17 oranında değer kazanan Ripple’ın XRP’si 0,66 dolara yükseldi. Türev piyasasındaki son trendler, yatırımcıların daha fazla yükseliş için can attığını gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında XRP’nin açık faiz oranı iki haftalık aranın ardından ilk kez 1 milyar doları aştı.

XRP fiyatı 11 Mart’ta %18,5’lik kritik bir yükseliş yaşayarak 0,74 dolarla 2024 yılının en yüksek seviyesini belirledi. Ancak sonrasında fiyat düzeltmesine giden XRP, 0,57 dolar bandına kadar geriledi.

Türev piyasası verileri, son bir haftadır konsolide olan XRP fiyatının yeni bir yükselişe hazırlandığını gösteriyor. CoinGlass’ın açık faiz oranı (OI) grafiği, ilgili kripto para birimi için toplam aktif vadeli işlem sözleşmelerinin gerçek zamanlı değerini sunuyor.

XRP’de bu metrik 26 Mart tarihinde 1,02 milyar dolara yükseldi ve 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi belirledi. Bu, 20 Mart’taki son piyasa düşüşünün ardından 150 milyon dolarlık net sermaye girişine denk geliyor.

Fiyatlar toparlanırken açık faiz oranının da artması, yatırımcıların XRP’deki yükseliş trendinin devam edeceğine inandığını gösteriyor. 20 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında XRP’nin spot fiyatı %19,4 oranında değer kazandı. Bu süreçte XRP’nin açık faiz oranı %15 oranında arttı. Bu uyum, XRP’deki mevcut yükseliş trendinin spekülatif işlemlerden değil de spot işlemlerden kaynaklandığını gösteriyor.

XRP fiyatındaki artış oranının, açık faiz oranındaki artış oranını geride bırakması, mevcut yükseliş trendini tetikleyen bir dizi faktörün ardından geldi. Bunlara örnek olarak Ripple tarafından geliştirilen XRP Ledger’a (XRPL) yeni otomatik piyasa yapıcı (AMM) entegrasyonu gerçekleştirilmesi, varlığın son dönemde çeşitli borsalarda listelenmesi örnek gösterilebilir.

Türev piyasasındaki yükseliş trendi, yatırımcıların da risk iştahını arttırdı. CoinGlass’ın fonlama metriğine göre XRP’de fonlama oranı 23 Mart ve 26 Mart tarihleri arasında %0,01’den %0,02’ye yükseldi. Bu da son 72 saatlik süreçte XRP’de long pozisyonların iki kattan fazla arttığını gösteriyor.

XRP’de Hedef 0,75 Dolar mı?

XRP’deki long pozisyonlarının kısa süre içerisinde iki kattan fazla artması, spot piyasada XRP’ye yönelik talepteki artış ve short işlem açanların riskten korunma hamleleri, XRP’nin 0,75 dolara yükselmeye hazırlandığını gösteriyor.

Ripple’da (XRP), Göreceli Güç Endeksi (RSI) da 53 puanda ve bu gösterge de XRP’deki yükseliş beklentilerini doğrular nitelikte. Analistler, XRP fiyatının 0,70 doların üzerine yükselmesi durumunda 0,75 dolara doğru bir kırılma yaşayacağına inanıyor.

Analistlere göre olası bir düşüş durumunda ise yatırımcıların 0,57 dolar desteğine dikkat etmesi gerekiyor.