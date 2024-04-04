XRP yükselirken, balinalar borsalara XRP göndermeye başladı.

XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Altcoin 0,59 dolar bandında konsolide oluyor.

XRP yükselişe geçerken, balinalar yüklü miktarda XRP taşımaya başladı.

XRP Balinaları Milyonlarca Coin Taşıdı

X’te popüler kripto takip hizmeti Whale Alert, XRP balinalarının cüzdanında hareketlilik yaşandığını aktardı.

Bir balina, kripto para borsası Bithumb’a 14,25 milyon dolar değerinde 24.920.366 XRP taşıdı. Bir diğer balina ise Bitso’ya 20 milyon XRP gönderdi. 20 milyon XRP’nin değeri neredeyse 12 milyon dolar ediyor.

Başka bir balina, yaklaşık olarak aynı değerlerde bir işlem gerçekleştirdi ve Bitstamp’e 25,6 milyon XRP gönderdi. Merkezi borsalara kripto para gönderilmesi, genellikle satış niyetini yansıtıyor.

Öte yandan Ripple, her ay olduğu gibi bu ay da emanet kasasındaki coin’leri piyasaya sürmeye devam ediyor. Ancak Ripple’ın aylık XRP kilit açılım programında bir süredir sapmalar gözleniyor.

Normalde her ayın ilk günü 1 milyar XRP’nin kilidi açılıyor, ancak bu ay 400 milyon XRP’nin kilidi açıldı.

Ripple ve SEC Davasında Son Durum

Nisan ayı XRP ve geliştiricisi Ripple için kritik bir ay. Ripple ve SEC arasındaki yıllardır süren davada son dilekçeler bu ay sunulacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ripple’a 2020’de dava açmıştı.

Komisyon, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, XRP satan Ripple’ın da kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Mahkeme, kurumsal XRP satışlarını menkul kıymet işlemi olarak değerlendirirken, bireysel satışları bu değerlendirmenin dışında tuttu.

Davanın 2024 yılı içinde sonuçlanması bekleniyor.