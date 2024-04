XRP, yapay zekaya göre öngörülebilir gelecekte yükselmeyecek.

XRP, geçtiğimiz 24 saatte tekrar yükselişe geçti. Altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,50 dolar sınırından işlem görüyor.

Ripple ve SEC arasındaki davada sona adım adım yaklaşılırken, XRP fiyatı baskılanmaya devam ediyor. Haftalık değer kaybı yüzde 18’e varan XRP, yapay zeka (AI) algoritmalarına göre değer kaybını sürdürecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 sonunda menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladığı Ripple’a dava açtı. SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, Ripple’ın da kayıt dışı menkul kıymet satarak suç işlediğini iddia ediyor.

Taraflar son dilekçelerini bu ayın sonuna kadar sunacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ön duruşmadan da uzlaşma kararı çıkmadı. Dolayısıyla XRP üzerindeki baskılar en azından şimdilik varlığını sürdürüyor.

Göreceli güç endeksi (RSI), MACD, Bollinger bantları ve ATR gibi göstergeleri kullanan AI modellerine göre XRP, kısa vadede düşmeyi sürdürecek. Modeller, altcoin’in 1 Mayıs’a kadar yüzde 12’den fazla değer kaybedebileceğini öngörüyor.

Bu da XRP’nin 0,432 dolara düşmesi demek. AI modelleri destek seviyesi olarak 0,438 dolara işaret ederken, direncin ise 0,55 dolarda bulunduğunu söylüyor.

XRP için düşüş öngören yalnızca AI modelleri değil. Kripto para analisti CoinsKid, yatırımcıları boğa tuzağı konusunda uyardı. Boğa tuzağı, fiyatların yükseleceği yönünde yanlış bir algı yaratılmasıyla yatırımcıların alıma yönlendirilmesini ve fiyatların bu sayede şişmesini ifade ediyor.

Analistin paylaştığı grafiğe göre, XRP’nin boğa tuzağı senaryosunda 0,38 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Bull trap into a bear trap?

Something to note is that the bulltrap never made a higher high, but the potential bear trap has made a lower low.

I favour the bulltrap being the fakeout atm and the fact that we have seen a lower low for #xrp increases the risk to more downside to… https://t.co/gtcPLl5OdJ pic.twitter.com/7EtU5aUFPK

— CoinsKid (@Coins_Kid) April 17, 2024