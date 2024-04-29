Bir süredir hareketsiz olan XRP, 1,4 dolara yükselebilir mi?

XRP, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte bir süredir yatay seyrediyor. Son 24 saatte yüzde 1’e yakın değer kaybeden altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,522 dolardan işlem görüyor.

Kripto para, analistlere göre yakında uzun süredir geçemediği 1 doları geçebilir.

XRP İçin Yükseliş Beklentisi

Analist Egrag Crypto (X kullanıcı adı @egragcrypto), XRP/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. XRP’nin 2021’i taklit ettiğini söyleyen analist, iki senaryo çizdi.

Grafikte mavi bölge ile resmedilen ilk senaryoya göre XRP, haziran veya en geç temmuza kadar 1,2 dolar ve 1,8 dolar aralığına yükselebilir.

Sarı çizgi ile gösterilen ikinci senaryo gerçekleşir ve XRP 2021’i tam anlamıyla taklit ederse, kripto para 4 dolara kadar yükselebilir. Egrag, ikinci senaryonun daha olası olduğunu ekledi.

#XRP Imitating 2021 – Move: 🔵 Blue Section: The current trajectory suggests a possible reach of $1.4 by June-July, a key target. The price range between ($1.2 – $1.8) is a plausible target. 🟡 Yellow Section: Aiming for $4 is feasible if we follow a similar path to 2021.… pic.twitter.com/BMUJSbb5GQ — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 25, 2024

Mavi trend çizgisi sarı bölge ile kesişiyor, bu da ikinci senaryonun daha yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor.

SEC’in Ripple’a açtığı davanın karar duruşmasının yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Davada Ripple lehine bir sonuç çıkarsa, XRP eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş trendi başlatabilir.

Davanın sonucu XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığını belirleyecek. XRP’nin menkul kıymet olmadığının mahkeme kararıyla tespiti, özellikle SEC’in mahkemeye taşıdıkları dahil diğer kripto paraların geleceğini de etkileyebilir.