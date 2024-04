Bir süredir hareketsiz olan XRP, 1,4 dolara yükselebilir mi?

XRP, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte bir süredir yatay seyrediyor. Son 24 saatte yüzde 1’e yakın değer kaybeden altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,522 dolardan işlem görüyor.

Kripto para, analistlere göre yakında uzun süredir geçemediği 1 doları geçebilir.

Analist Egrag Crypto (X kullanıcı adı @egragcrypto), XRP/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. XRP’nin 2021’i taklit ettiğini söyleyen analist, iki senaryo çizdi.

Grafikte mavi bölge ile resmedilen ilk senaryoya göre XRP, haziran veya en geç temmuza kadar 1,2 dolar ve 1,8 dolar aralığına yükselebilir.

Sarı çizgi ile gösterilen ikinci senaryo gerçekleşir ve XRP 2021’i tam anlamıyla taklit ederse, kripto para 4 dolara kadar yükselebilir. Egrag, ikinci senaryonun daha olası olduğunu ekledi.

#XRP Imitating 2021 – Move:

🔵 Blue Section: The current trajectory suggests a possible reach of $1.4 by June-July, a key target. The price range between ($1.2 – $1.8) is a plausible target.

🟡 Yellow Section: Aiming for $4 is feasible if we follow a similar path to 2021.… pic.twitter.com/BMUJSbb5GQ

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 25, 2024