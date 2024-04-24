Geride bıraktığımız günlerde 0,43 dolara kadar gerileyen XRP yaklaşık 13 cent’ten fazla değer kazanarak 0,56 doların üzerine kadar yükseldi.

XRP’de RSI göstergesi nötr seviyelerde seyrederken MACD göstergesi ise yükseliş trendine işaret ediyor. XRPBTC paritesinde kilit destek olarak 0,0000062 BTC seviyesi öne çıkıyor. Önemli direnç seviyeleri arasında ise 0,00001238 BTC ve 0,0000134 BTC seviyeleri yer alıyor.

Geride bıraktığımız haftalarda kripto para piyasasında gerçekleşen çöküşlerden XRP de olumsuz etkilendi. Varlık son kaydettiği yerel zirveden bu yana %43 oranında değer kaybetti. Ancak son birkaç gündür toparlanan XRP, yaklaşık 13 cent değer kazandı.

XRP’deki yükseliş trendi, varlığın altın oran seviyesini geri kazanmasıyla daha da güçlendi. XRP’nin 0,52 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde kısa vadede pozitif bir görünümünü sürdürebilir. Ripple’da (XRP), MACD yükseliş eğilimine işaret ederken, RSI göstergesi ise nötr seviyede.

Sonuç olarak bu göstergeler, XRP’de son günlerde yaşanan yükselişlere rağmen varlığın kısa vadede hala gidecek uzun bir yolu olduğu şeklinde yorumlanıyor.

XRP’de aylık teknik analiz grafiği pozitif görünümü desteklerken haftalık grafik ise 0,62 dolar direncinin geçilmesi durumunda varlığın 0,75 doları hedefleyebileceğini gösteriyor.

Öte yandan XRPBTC paritesi de son dönemde kripto para yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Şu anda XRPBTC paritesi 0,0000062 BTC desteğinde işlem görüyor ve MACD ve RSI göstergeleri aşırı satış durumundan potansiyel bir dönüşe işaret ediyor.

XRPBTC paritesinde 0.00001238 BTC ve 0.0000134 BTC seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle Ripple ile SEC arasında bugün gerçekleşecek nihai duruşmanın sonucuna bağlı olarak bu seviyelerde kırılımlar gözlenebilir.