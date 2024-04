Wormhole’den 321 milyon dolarlık kripto para çalan hacker da Wormhole airdrop’una hak kazandı. Hacker token’leri talep etseydi yaklaşık 50.000 dolarlık W token kazanacaktı.

Wormhole köprüsü 2022 yılında saldırıya uğradı. Bu olay kripto para tarihindeki en büyük hack vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Wormhole, 3 Nisan’da airdrop’a hak kazanan kullanıcılarına 850.000 dolar değerinde 675 milyon W token dağıttı. Kripto para araştırmacısı Pland, Wormhole ekibinin airdrop yaparken protokolden 321 milyon dolar çalan hacker’la ilişkili cüzdan adreslerini hariç tutmayı gözden kaçırdığını söyledi.

Solana tabanlı airdrop denetleme platformu airdrop.link verilerine göre, Wormhole hack’iyle ilişkili dört cüzdan adresinin W token airdrop’u almaya hak kazandı. Hacker eğer kazandığı token’leri talep etseydi 50.000 dolar değerinde 31.642 W airdrop alacaktı.

Wormhole forgot to exclude the exploiter from the airdrop pic.twitter.com/xkkpDz9RAl

— Pland (@Pland__) April 3, 2024