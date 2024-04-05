Wormhole’den 321 milyon dolarlık kripto para çalan hacker da Wormhole airdrop’una hak kazandı. Hacker token’leri talep etseydi yaklaşık 50.000 dolarlık W token kazanacaktı.

Wormhole köprüsü 2022 yılında saldırıya uğradı. Bu olay kripto para tarihindeki en büyük hack vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Wormhole Hacker’ı Airdrop’a Hak Kazandı

Wormhole, 3 Nisan’da airdrop’a hak kazanan kullanıcılarına 850.000 dolar değerinde 675 milyon W token dağıttı. Kripto para araştırmacısı Pland, Wormhole ekibinin airdrop yaparken protokolden 321 milyon dolar çalan hacker’la ilişkili cüzdan adreslerini hariç tutmayı gözden kaçırdığını söyledi.

Solana tabanlı airdrop denetleme platformu airdrop.link verilerine göre, Wormhole hack’iyle ilişkili dört cüzdan adresinin W token airdrop’u almaya hak kazandı. Hacker eğer kazandığı token’leri talep etseydi 50.000 dolar değerinde 31.642 W airdrop alacaktı.

Wormhole forgot to exclude the exploiter from the airdrop pic.twitter.com/xkkpDz9RAl — Pland (@Pland__) April 3, 2024

Ancak airdrop.link verileri şu anda Wormhole hacker’ıyla ilişkili cüzdan adreslerinin airdrop almaya uygun olmadığını gösteriyor. Bu gelişme, Wormhole ekibinin hacker’ı airdrop dışında tuttuğu şeklinde yorumlanıyor.

CoinGecko verilerine göre Wormhole (W) son 24 saatte %18,8 oranında değer kaybetti ve 0,95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Wormhole’un (W) piyasa değeri 1,7 milyar dolar seviyesinde.

Wormhole’deki Güvenlik Açığı İstismar Edilmişti

2022 yılında hacker’lar, Wormhole protokolüne saldırdı ve Ethereum ile Solana blockchain’lerini birbirine bağlayan Wormhole likidite köprüsünden120.000 Wrapped Ethereum (WETH) çaldı.

2023 yılının Şubat ayında Web3 altyapı firması Jump Crypto ve merkezsiz finans platformu Oasis.app Wormhole hacker’ına karşı saldırı düzenledi ve 225 milyon dolar değerinde kripto parayı kurtarmayı başardı.

2022 yılındaki hack vakasının ardından Wormhole güvenlik önlemlerini arttırdı ve her biri 2,5 milyon dolar değerinde iki hata ödülü (bug bounty) programı başlattı. Diğer yandan çok sayıda bağımsız denetim şirketi de Wormhole’deki kritik güvenlik açıklarını gidermek için denetimler gerçekleştirdi.