Winklevoss kardeşler Real Bedford’un yeni ortakları oldu.

Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, en büyük kripto para borsalarından biri olan Gemini’nin kurucuları. Kardeşler yeni yatırım ile spor sektöründeki varlıklarını büyütüyor.

Winklevoss’lar Futbol Kulübüne Yatırım Yaptı

Winklevoss ikizleri, İngiliz futbol kulübü Real Bedford F.C.’ye (RBFC) 4,5 milyon dolar yatırım yaptı. Söz konusu yatırımın değeri, güncel dolar kuru ile 145 milyon Türk lirasını geçiyor.

Yatırım, kardeşlerin yatırım şirketi Winklevoss Capital yoluyla yapıldı. Gemini, Ocak 2022’de kulübün sponsorlarından biri olmuştu.

Winklevoss kardeşler, şimdi ise kulübün sahiplerinden biri haline geldi. Kulübün diğer sahibi ise bir başka kripto para destekçisi olan podcaster Peter McCormack.

İş birliği kapsamında yeni bir eğitim merkezi ve yerel yetenekler için futbol akademisi kurulacak. Ayrıca hem kız hem de erkekler için genç futbolu desteklenmeye devam edecek.

İş birliğinin belki de en dikkat çekici noktası, kulübün kasasında yapılacak değişiklik olabilir. RBFC, yeni sahiplerinin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda Bitcoin (BTC) rezervi oluşturacak.

Tyler Winklevoss, yeni yatırımı şöyle yorumladı:

Peter Bitcoin’e ve onun RBFC’yi Premier Lig’e taşıma potansiyeline inanıyor, biz de aynı inancı taşıyoruz. Peter, iki yıldan uzun süre önce gerçekleştirdiğimiz ilk sohbetten beri nasıl başarılı bir kulüp kurulacağını bildiğini kanıtladı. Biz de onunla birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyız.