Analist Willy Woo, Bitcoin’in Stok Akış Modeli’nin (S2F) öngördüğü fiyat seviyelerine yükselmesinin 10 yıl sürebileceğini inanıyor.

Willy Woo’ya göre Bitcoin’de saklama altyapısı, düzenlemeler, alım satım araçları ve varlık yöneticisi kabulü gibi gerekli koşulların yerine getirilmesi için zamana ihtiyaç var.

Konuyla ilgili olarak kısa bir süre önce Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşım yapan Willy Woo, Bitcoin fiyatının S2F modelinin öngördüğü seviyelere yükselebilmesi için gereken makroekonomik koşulların dünyada daha hızlı dönmediği için zaman alacağını söyledi.

Now that the monetary inflation rate of #Bitcoin has dropped below #Gold, it will be interesting to see if its market cap will exceed gold according to the stock to flow thesis.

In my view BTC will lag its S2F valuation by 5-10 years, the world simply doesn't move quickly.… pic.twitter.com/oM3tl0RzvL

— Willy Woo (@woonomic) April 24, 2024