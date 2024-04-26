Analist Willy Woo, Bitcoin’in Stok Akış Modeli’nin (S2F) öngördüğü fiyat seviyelerine yükselmesinin 10 yıl sürebileceğini inanıyor.

Willy Woo’ya göre Bitcoin’de saklama altyapısı, düzenlemeler, alım satım araçları ve varlık yöneticisi kabulü gibi gerekli koşulların yerine getirilmesi için zamana ihtiyaç var.

Konuyla ilgili olarak kısa bir süre önce Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşım yapan Willy Woo, Bitcoin fiyatının S2F modelinin öngördüğü seviyelere yükselebilmesi için gereken makroekonomik koşulların dünyada daha hızlı dönmediği için zaman alacağını söyledi.

Now that the monetary inflation rate of #Bitcoin has dropped below #Gold, it will be interesting to see if its market cap will exceed gold according to the stock to flow thesis. In my view BTC will lag its S2F valuation by 5-10 years, the world simply doesn't move quickly.… pic.twitter.com/oM3tl0RzvL — Willy Woo (@woonomic) April 24, 2024

Bitcoin’de S2F Rötarlı Gerçekleşecek

Popüler analist Willy Woo’nun bu öngörüsü, Bitcoin’de 20 Nisan’da gerçekleşen dördüncü blok ödülü yarılanmasının ardından geldi. Dördüncü blok ödülü yarılanması sonucunda Bitcoin ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi.

Willy Woo, Bitcoin’de yarılanma sonrasında BTC’nin enflasyon oranının sürekli olarak karşılaştırıldığı sarı metalin enflasyon oranından daha düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekti. Bu anlamda Willy Woo, BTC’nin altının piyasa değerini geçip geçemeyeceğini görmenin ilginç olacağını söyledi.

Willy Woo, yeterli saklama altyapısı, açık düzenlemeler, yeterli ticaret araçları ve varlık yöneticisi kabulü gibi gerekli koşulların sağlanmasının zaman alabileceğini belirtti. Analist bu nedenle de S2F modeli tarafından öngörülen seviyelerin 5 ile 10 yıl gecikmeli olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.

S2F’nin Bitcoin Fiyat Tahminleri

Stok Akış Modeli’nin (S2F) geliştiricisi PlanB, eninde sonunda Bitcoin’in altından daha iyi performans göstereceğine inanıyor.

Bitcoin’in S2F oranı yarılanma sonrasında 112 olarak ölçülüyor. PlanB, Bitcoin’in, S2F oranı 60 olan altını eninde sonunda geçeceğine inanıyor.

S2F oranı, bir emtianın dolaşımdaki arzının yıllık üretimine bölünmesiyle hesaplanıyor. Popüler kripto para borsası Bybit geride bıraktığımız hafta BTC’nin yarılanmadan sonra altından iki kat daha nadir hale geleceğini ve kripto para birimini değerli metalden daha değerli hale getireceğini bildirdi.

PlanB, BTC’nin yılsonuna kadar 100.000 dolara ve 2025’in sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. PlanB’ye göre Bitcoin fiyatı 2025 yılında 250.000 dolar ile 1.000.000 dolar arasında değişebilir.

Bitcoin Altın ve Hisse Senetleriyle Rekabet Ediyor

Analist Willy Woo’nun bu paylaşımı altın yatırımcılarından tepkisiyle sonuçlandı. Willy Woo bu nedenle Bitcoin, altın ve hisse senetlerinin son 4 yıldaki performanslarını karşılaştırdığı bir grafik paylaştı.

Since there's a lot of gold bugs shitting on BTC right now, I've put up this chart of long term returns vs gold and stocks. If you're young, you can't afford not to be invested in #Bitcoin. Real inflation is 10-15% via Shadow Stats. Live Chart: https://t.co/fBs9bGWs4g pic.twitter.com/nltu2djIRE — Willy Woo (@woonomic) April 25, 2024

Willy Woo’nun paylaştığı grafiğe göre son dört yılda BTC %76 oranında getiri sağlarken, altın ve S&P 500 hisse senedi endeksi sırasıyla %8,6 ve %17 oranında getiri sağladı.

Willy Woo, paylaşımında “Eğer gençseniz, Bitcoin’e yatırım yapmamayı göze alamazsınız” ifadesine yer verdi.