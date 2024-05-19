SocialFi, kripto para ve blockchain alanının güncel trendlerinden biri ve önemli bir kullanım alanını temsil ediyor. Peki SocialFi ne demek? Önde gelen SocialFi projeleri hangileri? Nasıl çalışıyorlar?

CryptoPotato olarak en iyi SocialFi projelerini sizler için derledik.

SocialFi Nedir?

SocialFi, İngilizce social (sosyal) ve finance (finans) kelimelerin birleşiminden türetilmiş bir terim.

Blockchain teknolojisinin uygulama alanlarından biri olan SocialFi, sosyal medya ile finansın bir arada sunulmasını ifade ediyor.

Bu alanda faaliyet gösteren platformlar, blockchain tabanlı merkeziyetsiz bir sosyal medya ağı sunarken, aynı zamanda ağ kullanımını da parasallaştırıyor.

SocialFi alanında faaliyet gösteren önde gelen projelere göz atalım.

Theta Network (THETA)

Theta, merkeziyetsiz bir şekilde video yayınlamaya olanak sağlayan bir blockchain protokolüdür. Eşler arası (P2P) video paylaşım ortamı sunar.

Ekosistemde video yayınlamak için gerekli bant genişliği kullanıcılar tarafından sağlanıyor. Bant genişliği ve işlem gücü sağlayanlar, bunun karşılığında projenin kripto paralarından biri olan Theta Fuel ile ödüllendiriliyor.

Theta’da video paylaşmak da kripto para kazandırıyor. Video paylaşanlar diğer kripto para olan THETA’yı kazanıyor.

Cheelee (CHEEL)

Cheelee, yine Theta gibi video paylaşımına aracılık eden fakat kısa video odaklı bir sosyal medya platformudur.

YouTube Shorts’a benzer içerikler barındıran platform, video izleyerek CHEEL kazanıyor.

Platformda ayrıca kazanılan CHEEL miktarını etkileyen ve bir sadakat seviyesini temsil eden gözlük NFT’leri bulunuyor. Sosyal medya deneyimini oyunlaştıran proje, bu yönüyle bir GameFi platformunu da andırıyor.

Steem (STEEM)

Steem, etkileşime giren kullanıcılarını çok çeşitli yollar ile ödüllendiren blockchain tabanlı bir sosyal medya platformudur.

Steem’de içerik üretmekten yayınlanan içerikleri oylamaya birçok eylem, kullanıcılara STEEM kazandırıyor. Daha çok ilgi gören ve oy alan içerikler, daha fazla kripto para ile ödüllendiriliyor.

Hive (HIVE)

Hive, Steem’den hard fork ile ayrılmış bir diğer sosyal medya platformudur. Blockchain, çok sayıda merkeziyetsiz uygulama (dApp) ve hizmete ev sahipliği yapar.

Hive’da dApp’ler tamamen topluluk tarafından yönetilir. Dolayısıyla yönetişim de kripto para stake ederek oy veren topluluk üyelerine bırakılmıştır.

Proje, Steem’e benzer olarak her türden etkileşimi ödüllendiren bir mekanizmaya sahip. İçerik üretenler, içerik paylaşanlar ve bu içerikleri oylayanlar HIVE ile ödüllendiriliyor. Alınan oy kazanılacak HIVE miktarını etkiliyor.

Friend.tech (FRIEND)

Base tabanlı Friend.tech, içerik üretimini parasallaştırmaya aracılık eden bir diğer blockchain platformudur.

Platformun temelini “key” adlı token oluşturur. Key sahipleri bir içerik üreticisinin özel sohbet odasına veya özel içeriklerine erişim sağlayabilir.

İçerik üreticilerinin kripto para kazancı da sahip oldukları key miktarına göre belirlenir.