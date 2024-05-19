Bu yazımızda Solana tabanlı popüler memecoin Popcat (POPCAT) projesini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. CoinGecko verilerine göre POPCAT, 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle 354 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Peki Popcat nedir?

Popcat (POPCAT) Nedir?

Son yıllarda memecoin’lere yönelik ilgi bir hayli arttı. Memecoin alanında Ethereum ile Solana ağları kıyasıya bir rekabet içerisinde.

Ethereum’da Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE), Floki (FLOKI) gibi memecoin’ler dikkat çekerken Solana cephesinde ise Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), BOOK OF MEME (BOME) son dönemde ciddi şekilde popülarite kazandı. Kısa bir süre önce Solana tabanlı memecoin’ler arasında Popcat (POPCAT) de katıldı.

2024 yılının Mayıs ayı itibariyle POPCAT, Solana tabanlı en büyük dördüncü memecoin konumunda. Popcat tüm ağlardaki memecoin’ler arasında ise 12. sırada yer alıyor.

Solana ağında başlatılan memecoin POPCAT, ağzı açık, şaşkın ifadeli kedi Oatmeal’in yer aldığı Popcat meme’inden esinleniyor. Her ne kadar POPCAT token’inin orjinal meme ile hiçbir ilişkisi olmasa da proje kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaştı.

Popcat’in websitesinde projenin kimin tarafından başlatıldığına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Projenin web sitesinde yalnızca şu ifade yer alıyor:

Popcat, 2020 yılının Ekim ayında, ‘Oatmeal’ adlı kısa tüylü evcil bir kedinin iki görüntüsünü gösteren bir dizi videoyla ortaya çıkan bir İnternet meme’idir; bu görüntülerden birinde kedinin ağzı kapalı, diğerinde ise ağzı açıktır ve ikinci görüntü kedinin ağzına ‘O’ şekli verecek şekilde düzenlenmiştir.

Popcat’in (POPCAT) Token Ekonomisi

Projenin token ekonomisi oldukça basit bir yapıya sahip ve işlem ücretleri ile vergi gibi karmaşık özellikler bulunmuyor. CoinGecko verilerine göre Popcat’in toplam arzı 979.978.669 POPCAT token ile sınırlı ve bu token’lerin tamamı dolaşımda. Bununla birlikte arzın %93,1’lik önemli bölümü likidite havuzuna konulmuş, bu token’lar yakılmış ve sözleşme devredilmiştir. Bu da token’ın merkeziyetsiz doğasını pekiştiriyor.

Proje geliştiricileri, toplam arzın %6,9’lık kısmını ise gelecekteki kullanım durumları için saklıyor. Projenin token ekonomisine göre bu kısım, borsa listelemeleri, blockchain köprüleri ve likidite artırımları için çoklu imza cüzdanında güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor.

Popcat (POPCAT) Nereden Alınır?

Solana blockchain’inde yer alan merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) borsalar aracılığıyla Popcat (POPCAT) satın alabilirsiniz.

Merkezsiz borsalar üzerinden POPCAT satın almak için ilk olarak Phantom gibi Solana uyumlu bir web3 cüzdanına ihtiyacınız var. Cüzdanınızı oluşturduktan sonra içerisinde bir miktar SOL göndererek Raydium ve Orca gibi merkezsiz borsalar aracılığıyla POPCAT satın alabilirsiniz.

Öte yandan BingX, MEXC, CoinEx gibi merkezi borsalar da POPCAT alım-satım işlemlerini destekliyor. Bu borsalarda hesap oluşturarak POPCAT’e yatırım yapmak mümkün.

Şimdiye kadarki bölümde Popcat nedir, token ekonomisi ve nereden alınır gibi soruları ele aldık. Gelin şimdi projenin geleceğine ve olası risklere göz atalım.

Popcat’in Geleceği ve Riskleri

Memecoin’ler, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara kıyasla çok büyük fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Bu nedenle memecoin’lere yatırım yaparken kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha büyük miktarlarla işlem yapmanız tavsiye edilmez.

POPCAT projesinin şu anda değer yaratma ve kullanım alanları konularında ciddi eksiklikleri bulunuyor. Gelecek ne getirir bilinmez ancak şu anki haliyle POPCAT riskli bir yatırım olarak görünüyor. Zira hiçbir varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceğini ve başta memecoin’ler olmak üzere kripto paraların ayı sezonlarında %99’a varan değer kayıpları yaşayabildiğini aklınızdan çıkarmayın.

CoinGecko verilerine göre POPCAT, 5 Ocak 2024 tarihindeki kaydettiği 0,003797 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesinden bu yana %9.451 oranında değer kazandı. POPCAT tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 Mart 2024 tarihinde 0,7169 dolarla kaydetti.

“Popcat nedir?” sorusunun yanı sıra “Popcat neden yükseliyor?” sorusu da merak ediliyor? Yükselişin nedenleri arasında kripto para sektöründeki memecoin çılgınlığı, Solana’da artan ağ aktivitesi ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi gösterilebilir. Gelecekte bu ve benzeri faktörler nedeniyle POPCAT’teki yükseliş trendinin devam etmesi de olası görünüyor.

Popcat (POP) Fiyat Tahminleri

DigitalCoinPrice tarafından yapılan POPCAT fiyat tahminleri şu şekilde:

2024 Yılı Fiyat Tahminleri:

Minimum Fiyat: $0.33

$0.33 Ortalama Fiyat: $0.78

$0.78 Maksimum Fiyat: $0.81

2025 Yılı Fiyat Tahminleri:

Minimum Fiyat: $0.79

$0.79 Ortalama Fiyat: $0.91

$0.91 Maksimum Fiyat: $0.94

2031 Yılı Fiyat Tahminleri:

Minimum Fiyat: $3.60

$3.60 Ortalama Fiyat: $3.77

$3.77 Maksimum Fiyat: $3.86

Ancak bunların yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu ve geleceği öngörmenin neredeyse imkansız olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu yazımızda Popcat nedir konusunu ele aldık ve projenin token ekonomisine, kimler tarafından kurulduğuna ve hangi borsalar aracılığıyla satın alınabileceğine göz attık.