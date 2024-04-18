Ali Charts, VeChain’in (VET) boğa koşusu için hazırlandığını düşünüyor.

Özet:

Son bir haftalık süreçte kripto para piyasasında yaşanan çöküşlere rağmen VeChain (VET) yıllık bazda hala %60 oranında artıda. Şu sıralar kripto para piyasasında VET’in yeni zirvelere doğru yola çıkacağına dair birçok spekülasyon var.

Analistler kısa vadede VET’in 0,06 dolara, uzun vadede ise 1 dolara yükseleceği öngörülüyor.

CoinGecko verilerine göre VeChain (VET) en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 oranında değer kaybeden VET 0,039 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bazı analistler, VET’in kısa vadede 0,25 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına inanıyor. Bu analistlerden biri de Twitter’da (X) 59.000 takipçisi bulunan Ali (Ali_charts).

VET’in şu anda 2020 yılındaki grafiğini tekrarladığını belirten Ali, varlığın önümüzdeki günlerde 0,032 dolardan 0,60 dolara yükselebileceğini düşünüyor. Ali konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

VeChain, 2020 yılının Haziran ayından Aralık ayına kadar olan fiyat hareketlerini yansıtıyor gibi görünüyor. Bu formasyon devam ederse, VET kanalın üst sınırı olan 0,032 dolara geri çekilebilir ve potansiyel olarak devam eden bir boğa koşusu için zemin hazırlayabilir!

Son dönemde VET fiyat tahmininde bulunan diğer analistler arasında Clifton Fx ve World of Charts da yer alıyor. Clifton Fx VET fiyatının kısa vadede 0,06 dolara yükseleceğini öngörürken World of Charts ise 0,22 dolar seviyesine işaret ediyor.

En çılgın tahmin ise FLASH (@theflashtrading) adlı analistten geldi. FLASH, VET’in %2.500’lük yükseliş yaşayarak 1 dolara yükseleceğini iddia etti.