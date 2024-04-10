Circle bu hamlesiyle stabilcoin’ler için daha açık ve kapsayıcı bir finansal sistem oluşturmayı hedefliyor.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Circle, katman-1 blockchain ağı Solana’da web3 hizmetlerini desteklemeye başladığını duyurdu. Circle cephesinden yapılan açıklama bu gelişmenin USDC gibi stabilcoin’lerin kapsayıcı bir finansal sisteme katkıda bulunması için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Circle, stabilcoin’i USDC’nin çeşitli uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için gerekli araçların sağlanmasının önemini vurguladı. ABD merkezli finansal hizmetler şirketi bu araçları sağlayarak hem geliştiricilerin hem de işletmelerin USDC’ye erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu entegrasyonla birlikte Circle’ın web3 hizmetleri Solana ağına entegre edilecek. Böylelikle işletmeler, güvenli cüzdanlar oluşturmak, zincir üzerindeki işlemleri veya akıllı sözleşme etkileşimlerini yönetmek ve işe alım ve işlem akışları yoluyla sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için API’lerden yararlanabilecek.

Circle’ın resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

USDC ekosistemi ve canlı geliştirici topluluğuyla, Solana’da yenilikçi uygulamalar oluşturmak ve başlatmak için işletmeler ve geliştiricilerle birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.

Stabilcoin’ler yılın şimdiye kadarki bölümünde kritik bir büyüme yaşadı. Örnek vermek gerekirse USDC’nin dolaşımdaki arzı yalnızca son bir ay içerisinde %10 oranında arttı.

Circle’ın web3 hizmetlerini Solana ağına genişletmesi, kritik bir dönemde geldi. Solana ağı bir süredir tıkanıklık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sektörün önde gelen bazı isimleri Solana ağının FTX’in çöküşündeki gibi zorlu bir dönem geçirdiğini söylüyor.