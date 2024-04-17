Popüler analist XRP’nin önümüzdeki yıl 5 dolara yükseleceğine inanıyor.

Özet:

En popüler kripto para birimlerinden XRP, geride bıraktığımız günlerde kripto para piyasasında yaşanan çöküş nedeniyle %20 oranında değer kaybetti.

Ancak buna rağmen analistler XRP’nin geleceğine ilişkin iyimserliğini koruyor. Birçok analist, XRP’nin gelecekte 1 dolar ile 4 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor.

Ripple’ın (XRP) Geleceği

Kripto para piyasasında son birkaç günde yaşanan fiyat düzeltmelerinin sonucu olarak BTC, ETH, ADA ve SOL gibi birçok önde gelen kripto para birimi ciddi değer kayıpları yaşadı. Ripple’ın XRP’si de bu süreçte yaklaşık %20 oranında değer kaybetti.

Birçok analist XRP’de son günlerde yaşanan %20’lik düzeltmeyi umursamıyor ve varlığın önümüzdeki aylarda boğa koşusuna bağlayacağına inanıyor. Twitter (X) analisti Ash Crypto, varlığın 2025 yılında 3 dolar ile 5 dolar aralığına yükseleceğini öngördü.

Dark Defender adlı bir başka analist ise XRP’nin 0,52 dolar direncini aşmayı başarması halinde yeni bir boğa koşusuna başlayacağını tahmin ediyor. Dark Defender şunları kaydetti:

Gün doğmadan önceki en karanlık saatleri yaşıyor olabiliriz. Sahip olduklarıma güveniyorum; Ripple ve XRP’ye güveniyorum.

Analistlerin Önceki XRP Fiyat Tahminleri

Son bir yıllık süreçte analistler XRP fiyatına ilişkin onlarca XRP fiyat tahmininde bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de EAGRAG CRYPTO.

XRP’de son yaşanan %20’lik fiyat düzeltmesinin moral bozucu bir durum olarak değil satın alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten EAGRAG CRYPTO, varlığın şu anda yükseliş havası ile düşüş baskısı arasında sıkıştığını söyledi.

XRP’nin bir roket gibi fırlamaya hazır olduğunu iddia eden EAGRAG CRYPTO, XRP grafiğinde üçlü deve horgücü oluştuğunu belirterek varlığın 1 dolar ile 1,30 dolar arasına yükselebileceğini tahmin etti.

Analist Mikybull Crypto, XRP için 4 dolarlık fiyat tahmini yaparken D.I.Y Investing adlı bir Youtuber ise XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmeye hazırlandığını öngördü.

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP fiyatında çok sert yükselişlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.