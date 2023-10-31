Tottenham Hotspur (SPURS), İngiltere’nin köklü ve önde gelen futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile Socios ortaklığında geliştirilen resmi taraftar token’idir.

Tottenham Hotspur ile Socios arasındaki ilk ortaklık 28 Eylül 2023 tarihinde kuruldu. Tottenham Hotspur’un İngiltere’nin en düzey futbol ligi Premier Lig’de 1950-51, 1960-61 sezonlarında olmak üzere toplamda iki şampiyonluğu bulunuyor.

Bu yazımızda Tottenham Hotspur’un taraftar token’i Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) hakkında en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) Nedir?

Dünyanın en köklü futbol kulüplerinden biri olan Tottenham Hotspur 5 Eylül 1882 tarihinde kuruldu. İngiltere’nin en üst düzey futbol liginde 1950-51 ve 1960-61 sezonlarında iki kez olmak üzere şampiyon olan Tottenham Hotspur, aynı zamanda 1963 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kazanarak İngiltere’nin Avrupa’da kupa kazanan ilk takımı oldu. Tottenham Hotspur en iyi dönemini 1980’li yıllarda yaşadı.

Tottenham Hotspur’un 2 Premier Lig Şampiyonluğu’nun yanı sıra 4 EFL Cup şampiyonluğu, 7 FA Community Shield şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Maçlarını 62.062 kişi kapasiteli Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynayan Tottenham Hotspur’un efsaneleri arasında David Ginola, Dimitar Berbatov, Rafael vaan der Vaart, Gary Lineker gibi isimler yer alıyor.

SPURS fan token, 4 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Fayda token’i (utility) olarak sınıflandırılan SPURS, Tottenham Hotspur ile taraftarları arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefliyor. Socios’un web sitesinde yer alan bilgilere göre SPURS fan token sahiplerine şu avantajları sağlıyor:

Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynama

Maçlarda kullanılan ekipmanları kazanma

Kulüpte bir gün geçirme şansı

Spurs Summer Tour’a katılma şansı

Antrenmanları izleme şansı

Özel maç günü turlarına katılma şansı

İmzalı taraftar ürünleri kazanma şansı

VIP Box biletleri

Kulüp efsaneleriyle bir araya gelme şansı

Kulüp mağazasında indirimler

Ancak hepsi bunlarla da sınırlı değil. Tottenham Hotspur taraftarları Socios uygulaması aracılığıyla çeşitli fırsatlardan ve avantajlardan faydalanabilir.

SPURS Fan Token’le İlgili En Çok Merak Edilen Sorular:

Kılavuzumuzun bu bölümünde Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) ilişkin en çok merak edilenleri yanıtlayacağız:

Socios Nedir?

Socios, dünyanın dört bir yanındaki spor kulüpleriyle ve sporcularla ortaklık kurarak bu kulüplerin taraftarları ve hayranlarıyla arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefleyen bir blockchain girişimi. Socios, kripto para sektöründe büyük ilgi uyandıran fan token’lerin yaratıcısı ve isim babası olarak biliniyor.

2019 yılında piyasaya sürülen ve ilk olarak Juventus Fan Token’i piyasaya süren Socios yıllar içerisinde dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle ortaklıklar kurdu. Bunlar arasında Galatasaray SK, FC Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal, Napoli, AS Roma, Benfica, İtalya ve Portekiz milli takımları, UFC ve F1 takımları yer alıyor.

SPURS Token Nasıl Kullanılır?

Kullanıcıların SPURS token’lerinin sayısı arttıkça erişebilecekleri avantajların ve fırsatların sayısı artıyor. Örneğin 5 SPURS token, kullanıcılara Tottenham Hotspur’un taraftar mağazasında indirimler kazanma şansı sunarken 100 SPURS token ise Tottenham Hotspur Stadyumu’nda sahaya çıkma, maçlarda kullanılan ekipmanları kazanma şansı gibi avantajlar sağlıyor.

Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) Metrikleri

Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) , Chiliz ağı üzerinde geliştirilmiştir. Tüm SPURS token işlemleri Chiliz ağı üzerinden gerçekleşir.

2023 yılının Ekim ayı verilerine göre şu anda dolaşımda 3.000.000 SPURS token bulunuyor. SPURS token’in toplam arzı ise 40.000.000 SPURS olarak belirlenmiştir.

CoinMarketCap verilerine göre Tottenham Hotspur Fan Token (SPURS) 2023 yılının Ekim ayı itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 5,17 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 2,90 dolarla belirledi.

Tottenham Hotspur Nereden Alınır?

2023 yılının Ekim ayı itibariyle SPURS birçok farklı borsada işlem görüyor. Tottenham Hotspur (SPURS) aşağıdaki kripto para borsalarından satın alınabilir:

OKX

Gate.io

Coinone

Bitget

Bingx

BitMart

DigiFinex

Paribu