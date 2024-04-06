Toncoin, büyük kripto paralar arasında geçtiğimiz yedi günde az da olsa değer kazanabilmeyi başaran ender kripto paralardan oldu. TON, böylece en büyükler arasına yerleşti.

Toncoin En Büyük 10 Arasında

Toncoin’in kripto parası TON, geçtiğimiz bir ayda değerini ikiye katladı. 6 Nisan itibarıyla 5,40 dolardan el değiştiren TON’un piyasa değeri 18,75 milyar dolar ölçülüyor.

Toncoin, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından en büyük kripto paralar listesinde Avalanche’ı (AVAX) yerinden ederek 10’uncu sıraya yükseldi.

TON’un hemen üzerinde yaklaşık 2 milyar dolar fazla piyasa değeriyle Cardano (ADA) bulunuyor. Listede sekizinci sırada Dogecoin (DOGE), yedinci sırada XRP, altıncı sırada USD Coin (USDC), beşinci sırada ise Solana (SOL) yer alıyor.

Listenin başında ilk kripto para olan Bitcoin (BTC) bulunurken, onu sırasıyla Ether (ETH), Tether (USDT) ve BNB (BNB) izliyor.

TON Nedir?

TON, mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından geliştirilmeye başlanan bir blockchain projesidir. Fakat Telegram, 2018’de gerçekleştirdiği Toncoin ilk coin arzı (ICO) nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) baskı görmeye başladı, bu nedenle blockchain projesini 2020’de terk etti.

TON ve Toncoin, o tarihten beri kripto para topluluğu tarafından geliştiriliyor ve yönetiliyor. TON, geçtiğimiz yılın eylül ayında kripto para cüzdanı başlattı.

Telegram ise bu ayın başında uygulama içinde Toncoin ödemelerini kabul edeceğini duyurdu.