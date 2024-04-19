USDT ve XAUT, TON ağında başlatılacağını açıklayan Tether, kripto para sektöründeki genişlemesini sürdürüyor.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabilcoin’i Tether, Telegram tarafından başlatılan ve sonrasında bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdüren The Open Network ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği kapsamında Tether, USDT ve XAUT ürünlerini TON ağında başlatacak.

CryptoPotato’ya gönderilen basın açıklamasına göre TON ağına genişleyen Tether’in desteklediği ağ sayısı bir düzineyi aştı.

USDT ve XAUT’a TON Ağı Desteği Geliyor

Bu ortaklık, 900 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Telegram’ın eşler arası (P2P) ödemeler konusunda çok daha kapsamlı ve sorunsuz bir deneyim sunmasına olanak sağlayacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları kaydetti:

USD₮ ve XAU₮’yu The Open Network ağına getirmekten heyecan duyuyoruz çünkü açık ve merkezsiz bir internet ve sınırsız bir finansal sistem vizyonunu destekliyoruz.

Bu entegrasyonla birlikte TON ağının aktivesinin ve likiditesinin artacağı öngörülüyor. Tether, bu ortaklıkla Ton ağının devam eden gelişimini de desteklediklerini söyledi. Paolo Ardoino açıklamalarının devamında şunları söyledi:

USD₮ ve XAU₮’nun TON üzerinde kullanıma sunulması, kullanıcılara geleneksel finansal sistemde bulunanlarla eşleşebilecek bir finansal deneyim sunarken, kesintisiz değer aktarımına olanak tanıyacak, etkinliği ve likiditeyi artıracaktır. Bu, blockchain alanında açık finansal altyapıyı güçlendirme misyonumuzu daha da ileriye taşıyor.

USDT’nin Desteklendiği Ağlar

Bu son ortaklıkla birlikte Tether’in USDT’sini destekleyen blockchain ağlarının sayısı 15’e yükseldi. Bu ağlar arasında Ethereum, Tron, EOS, Algorand, Avalanche, Liquid Network, Near, Polygon, Solana, Bitcoin Cash’in Standard Ledger Protocol’ü, Statemint ve Tezos yer alıyor.

USDT’nin TON ağına genişlemesi, USDT’nin karbon-negatif Ethereum Sanal Makinesi uyumlu Celo ağında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Tether (USDT) kısa bir süre önce 100 milyar dolarlık piyasa değerini aştı. CoinMarketCap verileri USDT’nin piyasa değerinin şu anda 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Tether, faaliyet alanını stabilcoin’lerin ötesine taşıdı. Tether, veri, finans, güç ve eğitim dahil olmak üzere farklı girişimleri kapsayan yeni ve geniş bir çerçevede faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı

Tether, Bitcoin madenciliği, P2P iletişim platformları, yapay zeka ve dijital beceri eğitimi alanlarında da faaliyetler yürütüyor.