Bu yazımızda kripto para piyasasındaki en popüler projelerden biri olan The Open Network (TON) ve kripto para birimi Toncoin’e (TON) yakından bakacağız.

İşte The Open Network (TON) ve Toncoin hakkında bilmeniz gereken her şey…

Toncoin projesi başlangıçta Telegram Open Network adıyla Telegram tarafından geliştirilmesine başlanan ancak yasal sorunlar nedeniyle proje kaderine terk edilen bir proje. Bağımsız geliştiriciler tarafından kurulan TON Vakfı, projeye sahip çıktı ve küllerinden doğmasına yol açtı.

TON Vakfı, açık kaynak kodlu bu projeyi Toncoin olarak yeniden markaladı ve bazı geliştirmeler yaparak piyasaya sürdü.

Toncoin, yüksek ölçeklenebilirlik vadeden, zincirler arası birlikle çalışabilirlik özellikleriyle donatılmış bir blockchain ağıdır. Projenin yerel token’i ise TON olarak adlandırılıyor. TON, The Open Network ağındaki uygulamalarda ve işlemlerde kullanılıyor.

Her ne kadar Telegram bu projeyi geliştirmekten vazgeçse de TON Vakfı tarafından piyasaya sürülmesinin ardından ilişkisini koparmadı. Toncoin’in çeşitli özellikleri Telegram’a entegre edildi. Telegram son olarak TON tabanlı gözetimsiz kripto para cüzdanı TON Space’i uygulamasına entegre ettiğini duyurdu.

TON, The Open Network ifadesinin kısaltmasıdır. TON Vakfı, TON ağını popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’a entegre olacak şekilde geliştirmiştir.

Ağın ölçeklenebilirliğini arttırmak için paralı bir yaklaşım benimseyen TON, ağdaki iş yükünü farklı alt zincirler arasında paylaştırıyor. TON geliştiricileri bu yaklaşımın ağı hafif ve verimli tuttuğunu öne sürüyor.

The Open Network (TON) Nedir?

The Open Network (TON), günlük ve özel finansal uygulamalar oluşturmak için geliştirilen akıllı sözleşme destekli bir katman-1 blockchain ağıdır. TON, değiştirilebilir ve değiştirilemez token’lerin oluşturulmasını destekliyor.

Proof-of-Stake destekli bir ağ olan TON, finansal faaliyetler için ölçeklenebilir ve farklı kullanıcıların değişmez bir finansal altyapı üzerinden etkileşime girebileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor. Farklı kullanıcıların değişmez bir finansal altyapı üzerinden etkileşime girebileceği bir ortam.

TON blockchain’i bir sanal makine çalıştırarak ağın durumunu yönetiyor ve uygulamaların, sözleşme hesaplarının ağ ile iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Merkezsiz finans projeleri, sundukları çözümleri TON ağında başlatabiliyor. Şu anda resmi rakamlara göre TON ağında 3 milyonun üzerinde hesap bulunuyor. Bu geride bıraktığımız yıla kıyasla %143’lük önemli bir artış anlamına geliyor. Öte yandan TON ağındaki aktif kullanıcıların sayısı da 700.000’in üzerinde.

TON ağındaki kullanıcıların sayısının bu denli hızlı bir şekilde artması, projenin Telegram ile olan ilişkisine de atfedilebilir.

Telegram ile TON Arasındaki İlişki

Telegram, eski adıyla Telegram Open Network projesiyle internet kullanıcıları, kripto paralar ve blockchain arasında bağlantı kurmayı hedefliyordu. Telegram’ın kurucu ortağı Nikolai Durov, ilk olarak 2018 yılında yayınladığı whitepaper’da bu amacı özetledi.

Nikolai Durov, kardeşi Pavel Durov ile birlikte geliştirdikleri mesajlaşma uygulaması Telegram’ın başarısından ve geniş kullanıcı kitlesinden yararlanarak kitleleri kripto paralarla tanıştırmayı amaçlıyordu.

2018 yılında yayınlanan Telegram Open Network’ün whitepaper’ında GRAM adı verilen bir kripto paraya da yer verildi. GRAM, TON blockchain’inin yerel kripto para birimi olarak bireylerin günlük yaşantılarındaki eşten eşe işlemlerini gerçekleştirmeleri için kullanılacaktı.

Nikolai Durov Telegram Open Network’ün geliştirme sürecini üstlenirken, Pavel Durov projenin marka yüzü oldu.

O dönemde Telegram tarafından geliştirilen Telegram Open Network, akıllı sözleşme ve Proof-of-Work destekli bir blockchain ağıydı. Telegram Open Network‘ün tıpkı Ethereum Sanal Makinesi (EVM) gibi TON Sanal Makinesi (TVM) bulunuyordu. 2018 tarihli whitepaper’da TVM’nin geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri dağıtmasına ve ağdaki finansal faaliyetleri otomatikleştirmesine olanak tanıyacağı belirtildi.

2019 yılında test sürecine başlayan Telegram Open Network’ün aynı yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyordu. Bu kapsamda özel yatırımcılardan oluşan br gruba GRAM token satışı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 milyar dolarlık fon toplandı. Ancak bu durum düzenleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan GRAM, dolandırıcılar tarafından çok sayıda dolandırıcılık odaklı token satışı ve airdrop için kullanıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Telegram’ı, özel yatırımcılara yaptığı GRAM token satışı nedeniyle kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Bu gelişme üzerine Telegram, SEC ile uzlaşmaya vardı ve Telegram Open Network projesini rafa kaldırdı. Özel yatırımcılara GRAM token için yaptıkları yatırımlar iade edildi. Telegram projeyle resmi olarak ilişkisini kesti.

Bir süre sonra projenin potansiyelinden etkilenen geliştiriler, açık kaynak kodlu projeyi The Open Network (TON) adıyla yeniden markaladı ve canlandırdı. Projenin yerel token’i GRAM da TON olarak yeniden adlandırıldı. Blockchain ağının konsensüs algoritması Proof-of-Stake (POS) olarak değiştirildi.

TON Nasıl Çalışıyor?

TON blockchain’i esnek, hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak sağlıyor. Bu sayede TON, kolaylıkla mesajlaşma uygulaması Telegram’a entegre edilerek kullanıcıların, geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla her anlamda avantajlı işlemler gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

TON Sanal Makinesi (TVM)

Sanal makineler, günlük yaşantımızda kullandığımız bilgisayarların işlem biriminin (CPU) bir yazılım sürümüdür. CPU, cihazdaki uygulamalardan komutlar alır ve bu komutları çalıştırır. Merkezsiz ağlardaki bu komutlar, akıllı sözleşmeler tarafından oluşturulur.

Tıpkı Ethereum Sanal Makinesi’nde (EVM) olduğu gibi TON Sanal Makinesi (TVM) de ağdaki sözleşme uygulamalarından gelen komutları hesaplar ve her yürütmeden sonra ağın durumunu günceller. TVM, ağ üzerindeki değişkenleri kontrol eder. Geliştiriler, TVM aracılığıyla varlık transferleri, varlıkların basılması ve ağdaki mesajların imzalanması gibi süreçleri otomatikleştiren uygulamalar geliştirebilir.

Toncoin (TON) Nedir?

Toncoin (TON), The Open Network (TON) ağının yerel token’idir. TON ağ üzerinde gerçekleştirilen işlemler için işlem ücretleri TON ile ödenir. Bununla birlikte ağın Proof-of-Stake konsensüs algoritmasını kullanması nedeniyle doğrulayıcılar node’ları aracılığıyla TON stake ederek ağı korur. Doğrulayıcılar bunun karşılığında ödül olarak TON token kazanır. TON aynı zamanda The Open Network ağında yönetişim token’i olarak da kullanılıyor.

TON’un Token Ekonomisi

The Open Network ağının fayda ve yönetişim token’i TON, doğrulayıcı ve staker ödülleri ve TON Vakfı tarafından düzenlenen tekliflerin oylanması için kullanılmasının yanı sıra, ağdaki TON proxy ve TON DNS gibi hizmetler için ödeme yapmak için de kullanılıyor.

Ağdaki merkezsiz uygulamalar, yerel para birimi olarak TON’u kullanıyor. CoinMarketCap verilerine göre TON’un toplam arzı 5,05 milyar TON, dolaşımdaki arzının ise 3,43 milyar TON seviyesinde. Dolaşımdaki TON token sayısının doğrulayıcılara yapılan ödemeler doğrultusunda giderek artması bekleniyor.

TON Hangi Borsalarda İşlem Görüyor?

CoinMarketCap verilerine göre The Open Network’ün kripto para birimi TON, 2023 yılının Eylül ayı itibariyle Bitfinex, KuCoin, Uniswap v3, OKX, Gate.io, Poloniex, Bitget ve Bybit gibi popüler kripto para borsalarında işlem görüyor.

Sonuç

2018 yılında ilk duyurulduğunda gerek kripto para topluluğunda gerek de ana akımda tüm dikkatleri üzerine çeken TON, Telegram ile ilişkisi nedeniyle birçok rakibine kıyasla çok daha avantajlı bir konumda.

Telegram’ın projeyi kaderine terk etmesinin ardından TON Vakfı tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen TON, kısa süre içerisinde önemli bir piyasa değerine ulaştı. Bununla birlikte TON ile Telegram arasındaki ilişki ve yapılan entegrasyonlar projenin konumunu sağlamlaştırmasında etkili oldu.