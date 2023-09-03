Finansal mesajlaşma ağı SWIFT, Chainlink’in CCIP’sini kullanarak bankalar arası bir deney gerçekleştirdi.

SWIFT, Citi, SIX Digital Exchange (SDX), BNP Paribas ve BNY Mellon gibi çok sayıda finans kuruluşuyla ve farklı blockchain ağlarıyla birlikte çalışabilirlik testlerinin başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

SWIFT söz konusu testlerde Web3 hizmetleri platformu Chainlink’in Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü’nü (CCIP) kullandı. SWIFT bu testlerin yeni teknolojiler ve platformlar ortaya çıkarken daha güvenli, küresel birlikte çalışabilirlik sağlamaya yönelik stratejilerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

SWIFT son birkaç yıldır Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini (CBDC’ler) ve diğer dijital varlıkların geleneksel ödeme sistemlerine entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütüyor.

Chainlink ve Swift geride bıraktığımız yılın Haziran ayında çeşitli blockchain ağlarının entegrasyonu için çok sayıda finans kurumuyla ortaklık kuracaklarını açıklamıştı. Swift’in Baş İnovasyon Sorumlusu Tom Zschach gerçekleştirdikleri son testlere ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

Swift’te dünya çapında sorunsuz değer akışını kolaylaştırmak için yaptığımız her şeyin merkezinde birlikte çalışabilirlik yer alıyor. Tokenizasyonun potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için kurumların tüm finansal ekosistemle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmesi gerekiyor.

Swift’in Baş İnovasyon Sorumlusu Tom Zschach, gerçekleştirdikleri son deneylerin SWIFT’in mevcut altyapısının merkezi bağlantı noktası olarak işlev görebileceğini ve bunun büyük bir engeli ortadan kaldırdığını ifade etti.

Chainlink Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü’nü (CCIP) geride bıraktığımız Temmuz ayında kullanıma sundu. Chainlink’in eski kurucu ortağı ve CEO vekili Sergey Nazarov daha önce yaptığı açıklamada CCIP’yi ağlar arası birlikte çalışabilirlik için yeni altın standart olarak konumlandırmayı hedeflediklerini ifade etmişti.