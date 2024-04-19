Tether, yeni çerçeve doğrultusunda farklı girişimler başlattı: Tether Edu, Tether Power ve Tether Data.

Stablecoin şirketi Tether, blockchain sektöründeki diğer alanlarda da faaliyet göstermeye başlayacağını ortaya koyan yeni bir çerçeve yayınladı. Şirket, başlıca ürünü USDT’ye ek olarak geniş yelpazede altyapı çözümleri sunacak.

Basın bültenine göre Tether; veri, finans, enerji ve eğitim gibi yeni iş kollarına atılacak.

Tether Stablecoin’lerin Ötesine Geçiyor

Tether, yeni çerçeve doğrultusunda farklı girişimler başlattı: Tether Edu, Tether Power ve Tether Data.

Tether Data, yapay zeka (AI) ve eşler arası platformlar gibi yeni teknolojilerin gelişimine ve bu teknolojilere yapılacak stratejik yatırımlara odaklanacak. Şirket, alandaki yetenekler ile çalışarak yapay zeka alanındaki faaliyetlerini yoğunlaştıracak. Tether, daha önce Nvidia GPU’ları satın aldığı sırada Bitcoin madenciliği ve bulut veri şirketi Northern Data Group’a yatırımlar yapmıştı.

Finans birimi Tether’ın geleneksel stablecoin ürünlerini ve finans hizmetlerini yürütecek. Tether Finance, dijital varlık tokenizasyon platformu oluşturmayı sağlayacak bir finans altyapısı geliştirmek için blockchain’leri kullanacak.

Tether Power ise sürdürülebilir Bitcoin madenciliği operasyonlarını destekleyecek. Tether, kasım ayında Bitcoin madenciliğine 500 milyon dolar yatırım yapacağını söylemişti.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, şöyle açıkladı:

Birlikte büyümek bizim DNA’mızda var. Dünyanın ilk ve en güvenilir stablecoin’i ile geleneksel finans sektörünü sarsmıştık. Şimdi ise kapsayıcı altyapı çözümleri sunarak, geleneksel sistemleri yola getireceğiz.

Dijital Beceri Eğitimini Destekleyecek

Tether Edu; bilgi, farkındalık ve teknolojik yetkinliği artırarak dijital becerileri geliştirecek. Tether, Lugano’da Bitcoin ve USDT ödemelerinin yasal olarak kabul edildiği Plan B gibi oluşumlar ile bu türden iş birlikleri halihazırda yapmıştı.

Geleneksel stablecoin ürünlerimizin ötesine geçerek, bu dünyada neyin mümkün olduğu konusunda sınırları kaldıran son teknolojinin inovasyonu ve uygulanmasını desteklemeye hazırız.

USDT, CoinMarketCap verilerine göre 109 milyar dolar piyasa değerine sahip.