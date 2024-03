Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 5 günlük aranın ardından pozitife döndü.

Sonuç olarak spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 15 Ocak’tan bu yana tekrar pozitife döndü. 25 Mart’ta spot Bitcoin ETF’lerine 15,4 milyon dolarlık net sermaye girişi yaşandı. Geride bıraktığımız hafta spot Bitcoin ETF’lerinde 887 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşmişti.

25 Mart tarihinde spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 26 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Ancak 5 günlük aranın ardından spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin yeniden pozitife dönmesi, trendin yukarı döndüğünü gösteriyor.

Farside Investors verileri, 25 Mart’ta Grayscale’ın GBTC’sinden 350 milyon dolarlık bir çıkış yaşandığını gösteriyor. Bu durum, GBTC’deki sermaye çıkışlarının yavaşlamadığını ve hala spot Bitcoin ETF’lerindeki sermaye akışını etkilemeye devam ediyor.

For all the data & disclaimers visit: https://t.co/4ISlrCgZdk

Grayscale’ın GBTC fonu, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’ine dönüştürüldü. Bu tarihten itibaren GBTC’den 273.335 BTC’lik çıkış gerçekleşti. GBTC’de şu anda 24,7 milyar dolar değerinde 347.552 BTC bulunuyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişinin dün pozitife dönmesinin en önemli nedenlerinden biri de dün Fidelity’nin FBTC fonuna 262 milyon dolarlık sermaye girişi yaşanması. Bu girişle birlikte FBTC’nin yönetimi altındaki varlıklar 7,2 milyar dolara yükseldi.

Yönetimi altında 13,4 milyar dolarlık Bitcoin bulunan dünyanın en büyük spot Bitcoin ETF’i BlackRock ise dün 35,5 milyon dolarlık giriş yaşadı.

Bloomberg’ün kıdemi ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock ve Fidelity’nin ETF’lerine 50 gün üst üste giriş yaşandığını ve bu durumun yeni ETF’ler için alışılmadık bir durum olduğunu söyledi.

Happy 50 Straight Days of Inflows to all who celebrate.. Here's look at top ETFs by 'active' inflow streaks, $IBIT and $FBTC on top, shows how weird 50 days is (and unheard of for new etf, altho long ways to beat all time record of 160 days set by $JEPI ) via @thetrinianalyst pic.twitter.com/Ty7u5Z4xjx

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin pozitife dönmesiyle Bitcoin fiyatı 25 Mart Pazartesi günü 71.000 doların üzerine yükseldi.

SEC, spot Ethereum ETF’lerine ilişkin kararını ileri bir tarihe erteledi. Bu anlamda Mayıs ayında spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ciddi şekilde azaldı. Eric Balchunas, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada çok da olası görünmese de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma şansının %25 olduğunu söyledi.

Grayscale’in baş hukuk sorumlusu Craig Salm ise spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması gerektiğini söyledi. Craig Salm, karşılaştırıldığında spot Bitcoin ETF’leriyle spot Ethereum ETF’lerinin temelde aynı olduğunu ifade etti.

Interesting comments from Grayscale Chief Legal Officer on spot ether ETFs…

"I don’t think perceived lack of engagement from regulators should be indicative of one outcome or another."

"All of these issues were figured out & are identical when comparing spot btc to eth ETFs." https://t.co/SsgBFhynZ2

— Nate Geraci (@NateGeraci) March 25, 2024