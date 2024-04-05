Solana fiyatı, son 24 saatte yüzde 7’ye yakın düşerek 174 dolara geriledi. Ancak altcoin, analistlere göre orta vadede bu değeri dörde katlayacak.

Solana Neden Düşüyor?

SOL, başlıca diğer kripto paralar gibi bir süredir konsolide oluyordu. Altcoin, bugün aşağı yönelerek dalgalanmaya başladı.

Düzeltmenin birkaç sebebi var: Dune Analytics’e göre 4 Nisan’da Solana’da oy verme harici bir amaç ile gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 75’ten fazlası başarısız oldu.

Son dönemde memecoin’ler ciddi bir popülariteye ulaştı. Bu mizah coin’lerini piyasaya sürmek isteyenler, 2024’te genellikle Solana ağını tercih ediyor.

Solana’da Bonk (BONK) ve Dogwifhat (WIF) gibi popüler birçok memecoin çıkarıldı. Bu yılki boğa piyasasının en etkileyici performanslarını gösteren bu kripto paralar, birkaç haftadır yüz üstü çakılıyor. BONK bir haftada yüzde 15, WIF ise yüzde 14 değer kaybetti. Memecoin’lerde yaşanan düşüşler de SOL fiyatındaki düşüşü tetiklemiş olabilir.

SOL 800 Doları Hedefliyor

Ancak güncel veri ve trendleri dikkate alan analistlere göre, Solana’nın öngörülebilir gelecekte seyredeceği aralık 250 ve 500 dolar arası olacak.

Bitcoin için de asıl boğanın beklendiği 2025, beklentilere göre Solana’nın parladığı yıl olacak. SOL, bu dönemde kripto para analistlerinin tahminlerine göre 800 dolara kadar yükselebilir.