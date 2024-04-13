Bazı analistler SHIB’nin fiyatının yakında yükselişe geçeceği konusunda iyimser. Bu yazımızda SHIB’deki yükseliş beklentilerinin nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

SHIB 12 Nisan’da kripto para piyasası genelinde yaşanan sert fiyat düzeltmesi sırasında ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak analistler, SHIB’in güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyor.

SHIB’deki yükseliş beklentilerinin arkasında borsalara gönderilen SHIB miktarındaki azalma, katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler ve ağın token yakma oranındaki artış yer alıyor.

Shiba Inu’nun (SHIB) Geleceği

Kripto para piyasasında 12 Nisan’da çok sert bir fiyat düzeltmesi gerçekleşti. Bu süreçte çok sayıda kripto para çift haneli oranlarda değer kaybı yaşadı. Bu konuda SHIB de bir istisna değil. CoinGecko verileri SHIB fiyatının haftalık bazda %10 oranında değer kaybetti.

Ancak buna rağmen SHIB’in yakın gelecekte yükselişe geçeceğini öngören çok sayıda analist var. Twitter’daki kripto para analistlerinden Rekt Capital kısa süre önce, SHIB’in 2022 yılındaki fiyat seviyelerine yükseleceğini öngördü. Analist, SHIB’in mevcut direnç seviyesini başarıyla geçmesi halinde değerini üç kat arttırabileceği görüşünde.

Kripto para odaklı içerikler üreten Jake Gagain de SHIB fiyatında yükseliş yaşanacağını tahmin ediyor. Twitter kullanıcısı CRYPTO SHERIFF ise SHIB’de yaklaşık %350’lik fiyat artışı yaşanacağını düşünüyor.

SHIB’de Yükselişe Yol Açabilecek Faktörler

Shiba Inu’daki birkaç kritik faktör, SHIB fiyatının yakın gelecekte önemli fiyat artışları yaşayabileceğini gösteriyor. Bunlardan ilki negatif borsa net akışı. CryptoQuant verilerine göre SHIB’deki borsa net akışı geride bıraktığımız hafta negatife döndü. Bu da yatırımcıların SHIB token’lerini borsalarda saklamak yerine gözetimsiz cüzdanları tercih ettiği anlamına geliyor. Bu da SHIB’deki satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

SHIB’de yükselişe yol açabilecek bir diğer faktörler arasında ağın katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler ve ağdaki token yakma oranı. Shibarium ağındaki toplam blok sayısı kısa süre önce 4 milyonu aştı. Öte yandan ağdaki günlük işlemler de yükselişe geçti.

Shiba Inu ağındaki token yakma oranı bu hafta başlarında %5.000 oranında arttı. Bu süreçte milyonlarca SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Shiba Inu ekibi, token yakma mekanizması aracılığıyla SHIB’in dolaşımdaki arzını azaltmayı ve token’in değerini arttırmayı hedefliyor.