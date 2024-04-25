Veriler, SHIB’in yakın zaman içerisinde yeniden yükselişe geçebileceğini gösteriyor.

Özet:

Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz hafta yüzde 20 değer kazanarak büyük kripto paraların performansını gölgede bıraktı.

Token yakma oranındaki artış ve Shibarium’daki gelişmeler memecoin’i pozitif etkiliyor.

SHIB Boğa Koşusuna Hazırlanıyor Olabilir

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta yeniden can buldu. Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP ve Solana (SOL) gibi birçok kripto para değer artışı kaydetti.

Popüler memecoin Shiba Inu ise çok daha etkileyici bir performans gösterdi. Kripto para son yedi günde yüzde 20 yükseldi.

Bazı analistler SHIB’in boğa koşusuna başlayacağını öngören senaryolar ortaya koydu. Diğer bazı faktörler de aynı senaryoya işaret ediyor.

CryptoQuant’a göre borsalardaki SHIB rezervi, Şubat 2022’den beri görülen en düşük seviye olan 150 trilyona geriledi. Borsa rezervlerindeki düşüş, satış niyetinin azaldığını göstermesi nedeniyle yükseliş sinyali olarak yorulanıyor.

Verilere göre geçtiğimiz hafta borsaların net SHIB akışı da negatif gerçekleşti. Bu faktör de yükseliş ihtimalini destekliyor.

SHIB, kripto paranın nadirliğini artırmak için düzenli olarak yakılıyor. Yakım oranı, bu ay başında yüzde 500 fırladı.

Layer 2 (katman 2) blockchain çözümü Shibarium ise büyük bir güncelleme gerçekleştirdi. Daha hızlı ve kesintisiz çalışan yeni bir kullanıcı arayüzü başlatıldı. MetaMask, Coinbase Wallet ve Trust Wallet gibi cüzdan hizmetleriyle uyum da artırıldı.