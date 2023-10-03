Sevilla Fan Token (SEVILLA), İspanya’nın ve dünya futbolunun en önde gelen futbol takımlarından Sevilla ile Socios ortaklığında geliştirilen resmi taraftar token’idir.

Sevilla ile Socios arasındaki ilk ortaklık 10 Şubat 2022 tarihinde kuruldu. Böylelikle Sevilla, Socios ortaklığında fan token çıkaran Galatasaray SK, Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atlético de Madrid gibi dev kulüplerin arasına katıldı.

Bu yazımızda Sevilla Fan Token (SEVILLA) hakkında en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

1905 yılında kurulan Sevilla Fútbol Club, İspanya’nın en üst düzey ligi La Liga’nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. SEVILLA ise kulübün taraftarlarıyla arasındaki etkileşimi arttırmak için piyasaya sürdüğü resmi taraftar token’idir.

Sevilla şehrinin iki büyük futbol takımından biri olan Sevilla Fútbol Club, Avrupa kupalarındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Sevilla’nın yakın tarihte 7 kez UEFA Avrupa Kupası’nı, 1 kez de UEFA Süper Kupası’nı müzesine götürdü. Bu anlamda Sevilla, UEFA Avrupa Kupası’nı en çok müzesine götüren kulüp konumunda.

Sevilla maçlarını 45.000 kişi kapasiteli Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynuyor.

SEVILLA, 20 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. Sevilla, SEVILLA Fan Token aracılığıyla taraftarlarıyla kulüp arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefliyor. Socios’un resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre SEVILLA Fan Token taraftarlara şu avantajları sağlıyor:

Kulüp otobüsünün tasarımını belirleme

Stadyumun çıkış tünelinin tasarımını belirleme

Kaptanlık pazubandının tasarımını belirleme

Derbiler için özel tasarımlı formalara erişim hakkı

Ancak hepsi bunlarla da sınırlı değil. SEVILLA sahipleri kulübün geleceğini etkileyecek kararlarda söz sahibi olabilir. Bununla birlikte SEVILLA sahipleri kulübün stadyumundaki VIP turlara katılabilir, hayranı oldukları futbolcularla bir araya gelebilir, imzalı taraftar ürünleri kazanabilir.

Sevilla Fan Token’le İlgili En Çok Merak Edilen Sorular:

Kılavuzumuzun bu bölümünde Sevilla Fan Token’e (SEVILLA) ilişkin en çok merak edilenleri yanıtlayacağız:

Socios Nedir?

Taraftar token’lerin yaratıcısı ve isim babası olarak bilinen Socios, dünyanın dört bir yanındaki spor kulüpleriyle ve sporcularla ortaklık kurarak bu kulüplerin taraftarları ve hayranlarıyla arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefleyen bir blockchain girişimi.

SEVILLA Token ile Kaç Oy Kullanabilirim?

SEVILLA, token ile her ankette sadece bir oy kullanabilirsiniz. Ancak oy gücünüz cüzdanınızdaki SEVILLA token sayısıyla doğru orantılıdır. Eğer cüzdanınızda 1 SEVILLA token varsa 1 oy gücüne sahip olursunuz eğer cüzdanınızda 10 SEVILLA token varsa 10 oy gücüne sahip olursunuz. Bununla birlikte her ankette sadece kulüp tarafından belirlenmiş sayıda katılımcı oy kullanabilir.

Sevilla Fan Token Metrikleri

SEVILLA, Chiliz ağı üzerinde geliştirilmiştir. Tüm SEVILLA token işlemleri Chiliz ağı üzerinden gerçekleşir.

2023 yılının Ekim ayı verilerine göre şu anda dolaşımda 1.410.527 milyon adet SEVILLA token bulunuyor. SEVILLA token’in toplam arzı ise 20 milyon SEVILLA olarak belirlenmiştir.

CoinGecko verilerine göre Sevilla Fan Token 2023 yılının Ekim ayı itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 3.45 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 1,01 dolarla belirledi.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Nereden Alınır?

2023 yılı Mayıs ayı itibariyle birçok farklı borsada işlem görüyor. Sevilla Fan Token (SEVILLA) aşağıdaki kripto para borsalarından satın alınabilir:

ChilizX

Paribu