SEC’in Ripple’dan talebi belli oldu. Düzenleyici milyarlaca dolar ceza ödenemesini istiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs’e açtığı dava, sonuca yavaş yavaş yaklaşıyor. Dava ilerlerken, tarafların talepleri de belli olmaya başladı.

SEC, Ripple’dan 2 milyar dolar talep ediyor.

Komisyon, geçtiğimiz günlerde mahkemeye yakında açıklanacak çözüm yolları ile ilişkili sorunları çözme amacı taşıyan yazılı bir dilekçe sundu. Kamu ile 26 Mart’ta paylaşılacak dilekçe, bugün Ripple tarafından incelendi.

Ripple’ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, dilekçede gördüklerini X üzerinden topluluk ile paylaştı. Alderoty, SEC’in mahkemeden Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep ettiğini açıkladı.

Ripple’ın kendi cevabını önümüzdeki ay sunacağını açıklayan Alderoty, şöyle ekledi:

Our response will be filed next month, but as we all have seen time and again, this is a regulator that trades in statements that are false, mischaracterized and designed to mislead. They stayed true to form here. 2/4

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) March 25, 2024