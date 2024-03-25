SEC’in Ripple’dan talebi belli oldu. Düzenleyici milyarlaca dolar ceza ödenemesini istiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs’e açtığı dava, sonuca yavaş yavaş yaklaşıyor. Dava ilerlerken, tarafların talepleri de belli olmaya başladı.

SEC, Ripple’dan 2 milyar dolar talep ediyor.

SEC’in Mahkemeden Talebi

Komisyon, geçtiğimiz günlerde mahkemeye yakında açıklanacak çözüm yolları ile ilişkili sorunları çözme amacı taşıyan yazılı bir dilekçe sundu. Kamu ile 26 Mart’ta paylaşılacak dilekçe, bugün Ripple tarafından incelendi.

Ripple’ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, dilekçede gördüklerini X üzerinden topluluk ile paylaştı. Alderoty, SEC’in mahkemeden Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep ettiğini açıkladı.

Ripple’ın kendi cevabını önümüzdeki ay sunacağını açıklayan Alderoty, şöyle ekledi:

Bu düzenleyici; sahte, yanlış nitelenen ve yanıltıcı olmaları için tasarlanmış açıklamalardan yola çıkan bir kuruluş. Özlerine yine sadık kaldılar.

Our response will be filed next month, but as we all have seen time and again, this is a regulator that trades in statements that are false, mischaracterized and designed to mislead. They stayed true to form here. 2/4 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) March 25, 2024

SEC, bir başka kripto para şirketine benzer bir suçlamayla açtığı davada, hakim tarafından “kötü niyet” ile hareket ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

Toplulukta SEC’in talebini olumlu yorumlayanlar da oldu. Kripto para fenomeni MAK, Ripple’ın cezayı ödeyerek yoluna devam edeceğini, böylece XRP üzerindeki satış baskısının da ortadan kalkacağını düşünüyor.

Bullish settlement. Kötü gözükse de çok güzel bir haber. Bugün alarm çaldıktan sonra bir şey olacağı belliydi. Ripple $2B cezayı ödeyip önüne bakacaktır. ATH yolu açıldı. Korkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. YTD. https://t.co/oueRj90APg — MAK (@makinvestment) March 25, 2024

Ripple ve SEC Neden Davalı?

SEC, Bitcoin hariç çoğu kripto parayı menkul kıymet olarak değerlendiriyor ve bunların kendi yetki alanına girdiğini iddia ediyor.

Komisyon, aynı düşünceyle 2020 sonunda XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs’e dava açtı. SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, XRP arz eden Ripple’ın da menkul kıymet dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Davada bir sonraki duruşma nisan ayında görülecek.

XRP fiyatı, yeni habere pek bir tepki vermedi. Kripto piyasasının geneliyle birlikte son 24 saatte yüzde 4,5 yükselen XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,65 dolar bandından işlem görüyor.