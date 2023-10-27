Ira Kleiman, Dr. Craig Wright’a açtığı davada çıkan kararı temyize götürmüştü. Ancak mahkeme bu temyiz başvurusunu reddetti. Dolayısıyla bu gelişme, davada 2021 yılında verilen kararın geçerli olduğu anlamına geliyor.

Mahkeme, 2021 yılında Dr. Craig Wright’ın Bitcoin’i Kleiman’ın hayatını kaybeden kardeşiyle birlikte değil tek başına geliştirdiğine hükmetmişti. 2021 yılında açılan davada Ira Kleiman, Wright’ın Bitcoin’i hayatını kaybeden kardeşi Dave Kleiman’la birlikte geliştirdiğini iddia etmiş ve Satoshi Nakamoto’nun servetinin yarısını talep etmişti.

Ira Kleiman, Craig Wright’a iki farklı gerekçeyle dava açtı. Bunlardan biri Dave Kleiman’ın mirası için bir diğer ise Bitcoin madenciliği yapmak ve fikri mülkiyet hakları geliştirmek için kurulan W&K Info Defense Research LLC için. Ancak Ira Kleiman’ın şimdiye kadar yaptığı 3 temyiz başvurusu da reddedildi ve dolayısıyla davayla ilişiği resmi olarak sonlandı.

Kleiman temyiz başvurusunda 2021 tarihli mahkeme kararının iki farklı gerekçeyle iptalini talep etti. Ira Kleiman, Yargıç Bloom’un jüriye ortaklıklar yasası hakkında bilgi verirken hata yaptığını ve eski bir tanımı kullandığını belirtti. İkinci gerekçe ise davaya başkanlık eden Yargıç Bloom’un Sulh Yargıcı Reinhardt tarafından Dr. Wright’a uygulanan yaptırımları iptal etmesinin hatalı olduğunu öne sürdü.

Sulh Yargıcı Reinhardt, duruşmalar başlamadan önce Craig Wright’tan Dave Kleiman’ın vefat ettiği tarih itibariyle sahip olduğu Bitcoin adreslerinin listesini sunmasını talep etti. Craig Wright ise bunun imkansız olduğunu, çünkü bu bilgilerin şifreli bir dosyada kilitli olduğunu ve şifrenin 15 farklı parçaya ayrıldığını belirtti.

Craig Wright bu listeye ulaşmak için gerekli olan 8 parçadan 7’sine sahip olduğunu ve son parçanın Ocak ayında geleceğini ifade etti. Ancak Sulh Yargıcı Reinhardt, Wright’a inanmadı ve Wright’a yaptırım uyguladı. Yargıç Bloom ise bu yaptırımları “usulüne uygun bir şekilde uygulandığını” belirterek iptal etti. Yargıç Bloom, Wright’ın belirttiği gibi son parça geldiği sürece yaptırımların uygulanmayacağına hükmetti. Son parçanın gelmesiyle birlikte Dr. Craig Wright Bitcoin varlıklarının listesini mahkemeye sundu.

Ira Kleiman’a göre, kardeşi Dave Kleiman 2009 yılında Şükran Günü yemeği sırasında kendisine bir başkasıyla birlikte Bitcoin’i geliştirdiğini açıklamıştı.

Mahkemenin Ira Kleiman’ın temyiz kararını reddetmesi Craig Wright’ın davayı kazandığı anlamına geliyor. 2016 yılından bu yana Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Dr. Craig Wright, henüz bu iddiasını kanıtlamış değil.