Satoshi Nakamoto, Bitcoin topluluğunu kendi başına bırakmadan önce ne söyledi?

Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, tarihin ilk kripto parasını 2008 yılında, o tarihte yaşanan finansal krize yanıt olarak piyasaya sürdü. İlk BTC işlemini 2009’da gerçekleştiren Nakamoto, bir süre daha forumlar ve sosyal medya yoluyla toplulukta aktif oldu.

Nakamoto, 2011 yılında paylaştığı veda mesajıyla topluluğa veda etti ve kendisinden bir daha hiç haber alınamadı. Peki Nakamoto, veda mesajında ne söyledi?

Satoshi Veda Ederken Ne Dedi?

Bitcoin’in mucidi, 23 Nisan’da birlikte çalıştığı geliştiricilere son e-postasını gönderdi. Diğer projeler ile ilgilenmeye başladığını söyleyen Nakamoto, kripto parayı emin ellere teslim ettiğini belirtti.

Satoshi’nin son hareketi 26 Nisan’da gerçekleşti. Bir özel anahtar ile imzalama işlemi yapan Satoshi’den bir daha haber alınamadı. Bitcoin, o tarihten beri topluluğa mâl olmuş bir kripto para olarak hayatına devam ediyor.

Satoshi’nin Bitcoin cüzdanlarında da ortadan kaybolduğu zamandan beri hiçbir hareketlilik gözlenmedi. Anonim mucidin cüzdanlarında 1 milyonun üzerinde BTC olduğu tahmin ediliyor.

Nakamoto’nun kimliği hakkında şimdiye kadar herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Craig Wright, Bitcoin’in mucidi olduğunu iddia ederek birçok talepte bulundu. Ancak yakın tarihte görülen bir dava, Wright’ın Nakamoto olmadığına hükmetti.

Satoshi, BTC’yi ilk kez Hal Finney’ye gönderdi. Dolayısıyla Finney’nin Satoshi olduğu yönünde spekülasyonlar da mevcut.

Tüm bunlara ek olarak, Satoshi Nakamoto kimliğinin bir grup geliştiriciyi yansıttığını düşünenler de var. Ancak Satoshi’nin sessizliği, bu sorunun en azından öngörülebilir gelecekte yanıtsız kalacağına işaret ediyor.