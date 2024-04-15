“15sxzZ” ile başlayan bir cüzdan adresi, 23 Nisan 2010’da doğrulaması karşılığında kazandığı 50 BTC’yi 14 yıldır elinde tutuyordu.

Satoshi Nakamoto döneminden kalan cüzdan adresi, 14 yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra varlıklarını borsaya taşıdı.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre söz konusu cüzdan adresinin sahibi, 3,28 milyon dolar değerindeki 50 BTC’yi Coinbase borsasına taşıdı.

Madenci 50 BTC’lik Blok Ödülünü Borsaya Taşıdı

Gizemli madenci 23 Nisan 2010 tarihinde doğruladığı bloktan kazandığı 50 BTC’lik ödülü yaklaşık 14 yıldır elinde tutuyordu. O dönemde Bitcoin 0,02 dolardan işlem görüyordu ve söz konusu 50 Bitcoin, kazıldığı tarihte yaklaşık 2 dolar değerindeydi.

25 Ekim 2020’de söz konusu cüzdan adresinin sahibi Bitcoin’lerini transfer etmek için 0,36 dolar karşılığında 547 satoshi satın aldı. O tarihte Bitcoin 13.100 dolardan işlem görüyordu ve madencinin cüzdanındaki 50 BTC yaklaşık 655.000 dolar değerindeydi.

A miner wallet woke up after being dormant for nearly 14 years and deposited 50 $BTC($3.28M) to #Coinbase 5 mins ago. The miner earned 50 $BTC from mining on Apr 23, 2010, and has been holding it to this day. Address:

15sxzZ4QSaoiMo5KYH9ab4xQj34yeJmKgb pic.twitter.com/DRw9U5Xy8N — Lookonchain (@lookonchain) April 15, 2024

Şu anda yaklaşık 3,28 milyon dolar değerinde olan 50 BTC, kazıldığı günden bu yana %164.000.000 oranında değer kazandı.

Kripto para topluluğu, gizemli madencinin 50 BTC’lik ödülü, satmak için Coinbase borsasına gönderdiğini düşünüyor.

Satoshi Döneminden Kalma Cüzdanlar Uyanıyor

2009 ile 2011 yılları aktif olan yani Satoshi döneminden kalma cüzdan adresleri son dönemde bir bir uyanmaya başladı. Yaklaşık 14 yıldır hareketsiz olan bu cüzdan adreslerinin yeniden harekete geçmesinin, Bitcoin’in son dönemde kaydettiği yükselişlerle ilgili olduğunu düşünülüyor.

Zincir üstü analitik platformları, 2023 yılının Temmuz ve Ağustos ayları arasında 11 yıldır ve 12 yıl 8 aydır uykuda olan iki cüzdan adresinin harekete geçtiğini tespit etti. İlk balina 37,8 milyon dolar değerinde 1.037 BTC’yi yeni bir adrese aktarırken, ikincisi 29,7 milyon dolar değerinde 1.005 BTC’yi taşıdı.

CryptoPotato olarak bundan yaklaşık iki yıl önce o sırada içerisinde 20 milyon dolar değerinde 489 BTC bulunan bir cüzdan adresinin 11 yıl 4 ay sonra harekete geçtiğini bildirmiştik. Cüzdan bu Bitcoin’lerden %42.000.000 oranında kazanç sağlamıştı.

Bununla birlikte Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasına sadece günler kaldı. Kabaca her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bitcoin ağındaki blok ödüllerini yarı yarıya azaltacak olan yarılanma sonrasında Bitcoin fiyatının yeni bir boğa koşusuna başlayacağı öngörülüyor.