“15sxzZ” ile başlayan bir cüzdan adresi, 23 Nisan 2010’da doğrulaması karşılığında kazandığı 50 BTC’yi 14 yıldır elinde tutuyordu.

Satoshi Nakamoto döneminden kalan cüzdan adresi, 14 yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra varlıklarını borsaya taşıdı.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre söz konusu cüzdan adresinin sahibi, 3,28 milyon dolar değerindeki 50 BTC’yi Coinbase borsasına taşıdı.

Gizemli madenci 23 Nisan 2010 tarihinde doğruladığı bloktan kazandığı 50 BTC’lik ödülü yaklaşık 14 yıldır elinde tutuyordu. O dönemde Bitcoin 0,02 dolardan işlem görüyordu ve söz konusu 50 Bitcoin, kazıldığı tarihte yaklaşık 2 dolar değerindeydi.

25 Ekim 2020’de söz konusu cüzdan adresinin sahibi Bitcoin’lerini transfer etmek için 0,36 dolar karşılığında 547 satoshi satın aldı. O tarihte Bitcoin 13.100 dolardan işlem görüyordu ve madencinin cüzdanındaki 50 BTC yaklaşık 655.000 dolar değerindeydi.

A miner wallet woke up after being dormant for nearly 14 years and deposited 50 $BTC($3.28M) to #Coinbase 5 mins ago.

The miner earned 50 $BTC from mining on Apr 23, 2010, and has been holding it to this day.

Address:

15sxzZ4QSaoiMo5KYH9ab4xQj34yeJmKgb pic.twitter.com/DRw9U5Xy8N

— Lookonchain (@lookonchain) April 15, 2024