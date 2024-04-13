Altın kısa bir süre önce dolar bazında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasası yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor. Son 24 saatte de bu durumun en iyi örneklerinden biri gerçekleşti. Bitcoin yaklaşık 6.000 dolar değer kaybetti ve bu süreçte piyasada yaklaşık 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin yaklaşık 71.000 dolardan 65.000 dolar bandına kadar geriledi. Sonrasında bir miktar toparlanan Bitcoin şu anda 67.216 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Tüm Piyasalarda Fiyat Dalgalanmaları Arttı

Son 24 saatlik süreçte altcoin’lerin büyük bir bölümünde çift haneli fiyat dalgalanmaları yaşandı. Ancak yalnızca kripto para piyasası değil, diğer piyasalarda bu süreçte ciddi şekilde sarsıldı. S&P 500’ün dakikalar içinde 5.210’un üzerinden 5.100’ün altına düştü. Dolayısıyla ABD borsaları, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ve Nasdaq Composite de bu süreçte zarar gördü.

Küresel piyasalardaki kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın bile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.433 dolardan 2.333 dolara geriledi. Bu kabaca %4’lük bir düşüşe denk geliyor.

Bu yılın başlarından bu yana iyi bir performans gösteren altın 2.000 doların üzerinde istikrarlı bir şekilde yükseliş trendini sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, altın fiyatındaki yükseliş trendini daha da güçlendirdi. Kısa bir süre önce İran’ın bu gerilimi arttırmasıyla altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasaların ABD merkez bankası Fed’in üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan etkilendiği görülüyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının mevcut para politikasından potansiyel pivotunda bir gecikme olacağını öngördü.

Her iki başkan da Fed’in yakın gelecekte faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair söylentileri yalanladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce hala yapacak çok iş olduğunu söyledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Her ne kadar bu açıklamaların kripto para piyasası hatta Wall Street gibi riskli piyasalarda dalgalanmaları daha da tetikleyeceği öngörülse de altının bu durumundan pek fazla etkilenmesi beklenmiyor. Hatta güvenli liman olarak görülen altının bu sürecin kazananı olarak çıkması da muhtemel.

Kripto para piyasası son 24 saatte görülen sert düşüşlerin ardından önemli ölçüde toparlandı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi ve kripto para piyasasından 250 milyar doları aşkın miktarda para çıkışı gerçekleşti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen önümüzdeki hafta kripto para piyasasında sert yükselişleri tetikleyebilecek bazı faktörler var. Bunlar arasında Bitcoin blok ödülü yarılanması gösterilebilir.