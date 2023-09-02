ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Robinhood, SBF ve ilişkili kişilerin hisselerini piyasa değerinden daha düşük bir seviyeden, hisse başına 10,96 dolardan, satın aldı.

Kripto para ve hisse senedi alım satım platformu Robinhood, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried ve diğer kurucu ortağı Gary Wang da dahil olmak üzere eski yöneticilerin sahip olduğu hisse senetlerini 9 haneli bir miktara satın aldı.

Robinhood tarafından gerçekleştirilen bu atın alma ise birlikte 605,7 milyon dolar değerinde 55.273.469 HOOD hissesi tekrar şirkete geri döndü. Robinhood, Birleşik Devletler Marshal Servisi (USMS) ile satın alma anlaşmasını 30 Ağustos’ta imzaladı ve işlemi ertesi gün gerçekleştirildi.

Perşembe günü yapılan Form 8-K dosyalamasında söz konusu geri alımın şirketin bilançosunda bulunan kurumsal nakit aracılığıyla finanse edildi. Robinhood’un Yönetim Kurulu, hisselerin tamamının ya da çoğunluğunun satın alınması için 8 Şubat 2023 tarihinde şirkete yetki vermişti.

Sam Bankman-Fried ve Gary Wang söz konusu hisseleri şu an itibariyle iflas etmiş olan Emergent Fidelity Technologies aracılığıyla satın almıştı. Her ne kadar avukatları, Sam Bankman-Fried’ın bu hisse senetlerini elinde tutmaya devam edebilmesi için büyük mücadele verse de ABD hükümeti Ocak ayında SBF’nin 455 milyon dolar değerindeki HOOD hisseleri de dahil olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlığına el koydu

ABD’li savcılar, Sam Bankman-Fried’ın söz konusu hisse senetlerinin FTX müşterilerinden çalınan paralarla satın aldığına inanıyor.

Robinhood söz konusu satın alımı hisse senedi piyasada 11,18 dolardan işlem görürken 10,96 dolarlık fiyattan gerçekleştirdi.