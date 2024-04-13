ABD’li iş adamı Robert Kiyosaki’ye göre asıl önemli konunun bireysel yatırımcıların kaç BTC tuttuğu ve Bitcoin hakkında ne düşündükleri.

Robert Kiyosaki kısa süre önce yaptığı açıklamada Cathie Wood’un şirketi ARK Invest tarafından bu yılın başlarında yapılan 2,3 milyon dolarlık BTC fiyat tahminine katıldığını söyledi.

Kiyosaki, Wood’un tahminlerine ve görüşlerine inandığını ifade etti ve Bitcoin’in şartların oluşması durumunda 2,3 milyon dolara yükselebileceğini belirtti.

ARK Invest’in Bitcoin Fiyat Tahmini

ARK Invest, bu yılın Şubat ayında kurumsal yatırımların ve kurumsal olmayan yatırımların etkisini açıklayan bir araştırma raporu yayınladı. ARK Invest’e göre 250 trilyon dolarlık küresel yatırım yapılabilir varlık tabanından yapılacak yatırımların BTC fiyatı üzerindeki olası etkilerini yorumladı.

Her ne kadar Kiyosaki ARK Invest’in tahminine katılsa da bu tahminin yanlış olabileceğini de söyledi. Zira Kiyosaki’ye göre asıl göz önünde bulundurulması gereken detay bireysel yatırımcıların kaç BTC tuttuğu ve Bitcoin hakkında ne düşündükleri.

Robert Kiyosaki, ARK Invest’in fiyat tahminin gerçekleşmesi halinde daha fazla Bitcoin satın almış olmayı dileyeceğini söyledi. Kiyosaki’ye göre ARK Invest’in tahmini doğru çıksın ya da çıkmasın artık daha fazla insanın Bitcoin sahibi olamayacağını söyledi.

Kiyosaki Bitcoin’i 2,3 Milyon Dolarda Görüyor

Robert Kiyosaki, Bitcoin’in 2,3 milyon dolara yükseleceğine inanıyor. Bu nedenle insanları en azından küçük bir miktar Bitcoin satın almaya davet ediyor. Kiyosaki’ye göre böyle bir hamle onları daha eğitimli, daha akıllı ve daha bilge yapacak.

Okul, akıllı insanların dünyada hata yapmadığı tek yer. Gerçek dünyada ise en zengin ve mutlu insanlar hata yapan ve hatalarından dersler çıkaranlardır.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara yükseleceğinden oldukça emin. Wood, BTC’nin 2,3 milyon dolara ulaşmasının bir soru işareti değil zaman meselesi olduğunu söyledi.