X analisti EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP fiyatının 0,75 doların üzerine çıkması yeni bir yükseliş trendini başlatabilir.

Özet:

Son 24 saatte %3,5 oranında değer kazanan XRP şu anda 0,6224 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, XRP fiyatının 0,75 dolar seviyesini aşması halinde yeni bir yükseliş trendine başlayabileceğine inanıyor.

Yaklaşan blok ödülü yarılanması ve Ripple-SEC davasında 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek nihai duruşma, XRP’de fiyat hareketliliklerini tetikleyebilir.

Kripto para piyasası yeni bir haftaya daha yükselişle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2,3’ün üzerinde değer kazanarak 72.631 dolara kadar yükseldi. Doğal olarak bu durum altcoin’lere de olumlu yansıdı.

Son 24 saatlik zaman diliminde %3,5’in üzerinde artış yaşayan XRP 0,6186 dolar seviyesinde işem görüyor. XRP gün içerisinde 0,6224 dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

Bazı analistler, XRP’de bugün yaşanan yükselişin daha geniş kapsamlı bir boğa koşusunun ilk adımı olabileceğine inanıyor. X (Twitter) analisti EAGRAG CRYPTO XRP grafiğinde “üç deve hörgücü” oluştuğunu gözlemledi.

EAGRAG CRYPTO bu nedenle XRP fiyatının 0,75 dolar direncini aşmayı başarması halinde 1 dolar ile 1,30 dolar aralığına yükselebileceğine inanıyor.

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender ise XRP’nin şu anda bir sıçrama noktasında olduğunu ve yakın gelecekte BTC paritesinde sert bir yükseliş yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Son dönemde XRP fiyat tahminlerinde bulunan isimler arasında analist Mikybull Crypto ve finans uzmanı Vandell AlJaraah gibi birçok isim yer alıyor.

Mikybull Crypto’ya göre XRP şu anda kritik direnç seviyesini yeniden test etti ve şimdi patlayıcı bir yükselişe hazır. Vandell AlJaraah ise XRP fiyatının Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasını takip eden birkaç ay içerisinde yeni bir zirveye ulaşacağına inanıyor.

Önümüzdeki aylarda XRP fiyatını etkileyebilecek birçok gelişme yaşanacak. Bunlar arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası da dahil. Davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatında sert yükselişlere yol açabilir, aksi senaryoda ise hem XRP’yi hem de SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılan altcoin’leri kötü günler bekliyor olabilir.