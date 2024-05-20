Anatoly Yakovenko, servetinin kayda değer bir kısmını Solana Network’ün kurucu ortaklarından biri olması sayesinde elde etti. Solana, yıllar içerisinde dünyanın en büyük ve en popüler kripto para ağlarından biri haline geldi.

Yakovenko, kurucusu olduğu Solana’da aynı zamanda CEO’luk görevini yürütüyor. Peki teknoloji kariyerinde bugüne kadar ne kadar kazandı?

Anatoly Yakovenko Kimdir?

Anatoly Yakovenko, 1981 yılında Ukrayna’da doğdu. Yakovenko, 1990’ların başında Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı ve Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi’nde okuduğu dönemde yazılım geliştirmeye ilgi duymaya başladı.

Yakovenko kariyer yolculuğunda Qualcomm ve Dropbox gibi şirketlerde yazılım mühendisi olarak çalıştı ve bu süre zarfında yazılım geliştirme alanında tecrübe kazandı.

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2017 yılında Yakovenko, akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) destekleyen yüksek performanslı bir katman-1 blockchain olan Solana’yı kurdu. Solana (SOL) sadece aylar içerisinde kripto para endüstrisinde hızla büyüyerek yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Yakovenko, 2013 yılında Laura Skelton ile evlendi.

Serveti: Anatoly Yakovenko Ne Kadar Zengin?

2023 yılında Anatoly Yakovenko’nun net servetinin yaklaşık 69 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. 2024 yılında ise bu tahminler 500 milyon dolara yaklaştı. Anatoly Yakovenko’nun serveti kesin toplam bilinmemekle birlikte, birçok medya platformu Yakovenko’nun net servetinin 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 460 milyon dolar olduğunu öne sürüyor.

Solana’nın kurucu ortağı ve CEO’su Yakovenko’nun ciddi miktarda SOL token’a sahip olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte Yakovenko eğer Bitcoin gibi diğer para birimlerinde de sahipse 2024 yılında servetinde çok daha büyük bir artış yaşanmış olabilir.