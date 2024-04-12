Popüler analist, 250.000 XRP ile long pozisyonda olduğunu söyledi.

Özet:

Ripple’ın XRP’si dün 0,64 doların üzerine kadar yükseldi. Birçok analist varlığın önümüzdeki dönemde yükselişe geçeceğini öngörüyor. Bu öngörüler arasında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru da var.

XRP’deki yükseliş tahminlerinin arkasında Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması ve 23 Nisan’daki Ripple-SEC davasında görülecek duruşma yer alıyor.

Kısa süre önce 0,64 dolara kadar yükselen XRP, son 24 saatte -%0,7 oranında değer kaybederek 0,61 doların altına geriledi. Buna rağmen XRP hala haftalık bazda %6 oranında yükselişte.

Birçok analist, XRP’de yaşanan son yükselişlerin önümüzdeki günlerde boğa sezonuna başlayacağının işareti olabileceğini düşünüyor.

D.I.Y Investing adlı bir YouTuber, XRP’nin yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor. D.I.Y Investing, XRP’nin son boğa sezonundaki performansını tekrarlayacağına inanıyor.

Önceki döngüde bir üçgen konsolidasyonu oluşturan XRP, şimdi de aynısını yapıyor. BTC’nin sert yükselişinin ardından XRP’nin ne yaptığını hatırlayan var mı? XRP’nin SEC davasını kazandığını ve sonrasında nasıl tepki vereceğini hayal edebiliyorum. 250.000 XRP ile long pozisyonundayım.

Son günlerde XRP fiyat tahmininde bulunan diğer analistler arasında Mikybull Crypto ve Dark Defender yer alıyor. Mikybull Crypto XRP’nin 2025 yılında 4 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ederken Dark Defender ise XRP’de sert yükselişler yaşanacağını öngörüyor.

XRP’de yükselişi tetikleyebilecek faktörler arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava yer alıyor. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Öte yandan Bitcoin’de önümüzdeki günlerde yaşanacak blok ödülü yarılanmasının da XRP fiyatı üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.