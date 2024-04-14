Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucu, XRP fiyatını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor. Peki diğer faktörler neler?

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava, 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla birlikte sonuçlanacak. Davanın sonucunun XRP fiyatı üzerinde devasa bir etki yaratacağı öngörülüyor.

XRP’nin fiyat performansını etkileyebilecek diğer faktörler arasında kripto para piyasası dinamikleri ve kurumsal benimsenme yer alıyor.

Yargıcın Kararı Bekleniyor

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Sektör katılımcıları, davanın sonucunun XRP fiyatı üzerinde büyük bir etki yaratacağı konusunda hemfikir.

Ripple 2023 yılında davada üç kısmi zafer elde etti. Bu gelişmeler sonrasında XRP fiyatı 0,94 dolara kadar yükseldi.

Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP’nin yıllardır beklenen boğa koşusuna başlayacağı tahmin ediliyor. Davayı SEC’in kazanması halinde ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasasını zor günler bekliyor.

Biz de bu kapsamda Ripple’ın davayı kazanması halinde XRP’nin Solana’nın SOL’unu geçip geçemeyeceğini sormaya karar verdik. Sürpriz olmayan bir şekilde ChatGPT, XRP fiyatı üzerinde etkili olan en kritik faktörün Ripple-SEC davası olduğunu söyledi.

ChatGPT, Ripple’ın olası bir zafer kazanması halinde XRP’yi çevreleyen yasal belirsizliklerin önemli ölçüde azalacağını öngörüyor. Yapay zeka tabanlı sohbet botuna göre bu durum yatırımcıların XRP’ye yönelik güvenini arttırabilir ve yeni yatırımcıların varlığa akın etmesiyle sonuçlanabilir.

ChatGPT’ye göre XRP fiyatı üzerinde etkili olan diğer faktörler arasında kripto para piyasasının dinamikleri, teknolojik gelişmeler, kurumsal benimsenme ve makroekonomik faktörler yer alıyor.

Ripple-SEC davasında kritik duruşmaya 10 günden daha kısa bir süre kaldı. Tarafların duruşma öncesinde mahkeme kurallarına uyması gerekiyor. SEC, kısa bir süre önce davada olası çözüm yollarına ilişkin özetini sundu. Ripple’ın ise itiraz mektubunu 22 Nisan tarihine kadar mahkemeye sunması gerekiyor.

Son olarak 23 Nisan’daki duruşmanın, davanın kesin olarak çözüme ulaştırılacağı anlamıa gelmiyor. ChatGPT bu yılın başlarında her iki tarafın gecikmeleri ve temyiz başvuruları nedeniyle sonucun 2026 yılında ortaya çıkabileceğini tahmin etmişti.