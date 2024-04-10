Santiment’e göre Ripple’ın XRP’si en çok konuşulan kripto paralar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Özet:

XRP, Ripple-SEC davasında yaklaşan duruşma nedeniyle en çok konuşulan kripto paralar arasında yedinci sırada yer alıyor.

Davanın sonucunun kripto para piyasası üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Kripto para odaklı analitik platformu Santiment, bu hafta en çok ilgi gören 10 kripto para birimine dair araştırma verilerini paylaştı. Sürpriz olmayan bir şekilde ilk sırada lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yer alıyor. Bitcoin’e yönelik ilgi her zaman yüksekti ancak yarılanma nedeniyle bu ilgide ekstra bir artış yaşandığı düşünülüyor.

Santiment, Bitcoin’in son dönemde kaydettiği fiyat performansına dikkat çekiyor ve yarılanma sonrasında BTC’nin 80.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Santiment’e göre 80.000 dolar seviyesi, yarılanma sonrasında madencilerin kârlılıklarını sürdürebilmesi için kritik önem arz ediyor.

Bitcoin’de yarılanma (halving) her dört yılda bir (210.000 blok) gerçekleşiyor. Yarılanma sonrasında madencilere ödenen blok ödülü yarı yarıya azalıyor. Bu nedenle yarılanma sonrasında madencilerin blok ödülleri yarı yarıya azalacak.

Tarihsel veriler, BTC fiyatında yarılanma sonrasında astronomik yükselişler yaşandığını gösteriyor.

En çok konuşulan kripto paralar arasında ikinci sırada ise Ethereum yer alıyor. Santiment, bu ilginin Ethereum’u çevreleyen tartışmalar, varlığın önümüzdeki aylardaki potansiyel yükselişi, gas ücretleri ve ağ tıkanıklığıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Santiment’in listesinin üçüncü sırasında Solana yer alıyor. Son dönemde Solana, yaşanan tıkanıklık, işlem ve stake sorunları nedeniyle ciddi tartışmalarla karşı karşıya. Ancak Solana destekçileri bu sorunların önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturulacağını ve işlem ücretleriyle işlem hızlarında önemli bir iyileşme yaşanacağını öngörüyor.

Ripple (XRP) Kaçıncı Sırada?

Santiment tarafından hazırlanan listede Ripple (XRP) yedinci sırada yer alıyor. Sıralamada XRP, Lido DAO (LDO), SafePal (SFP) ve Tron’u (TRX) geride bırakıyor.

Özellikle Ripple-SEC davasında yaklaşan kritik duruşma, varlığa yönelik ilgiyi son dönemde önemli ölçüde arttırdı. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Davanın sonucunun XRP fiyatı üzerinde büyük bir etki yaratacağı tahmin ediliyor. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP fiyatı sert yükselişler yaşayabilir. Aksi senaryoda ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında sert düşüşler gözlenebilir.