Bir avukata göre, Ripple ile SEC arasındaki dava bu yılın yaz aylarında sonuçlanabilir.

Özet:

Ripple, kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla açılan davada 2 milyar dolarlık cezayı reddediyor ve bu cezanın 10 milyon dolara indirilmesi gerektiğini savunuyor.

Ripple, davada 2023 yılında üç kısmi zafer elde etti ve bu zaferler, davada Ripple’ın elini SEC’e karşı güçlendirdi.

Ripple’ın Çarptırılacağı Para Cezası

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava, son aylarda işler kızıştı.

SEC, geride bıraktığımız ay Ripple’ın 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep etti. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, bu haftanın başlarında, şirketinin SEC’in ceza talebine ilişkin resmi itirazını sunduğunu söyledi. Ripple bu itirazda, para cezasının neden 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğine dair birkaç önemli nedene yer verdi.

Ripple ile SEC arasındaki davanın nasıl sonuçlanacağı hala belirsizliğini koruyor. Birçok önde gelen uzman, davada önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelere dair spekülasyonlarda bulunuyor. Bunlardan biri de ünlü avukat Jeremy Hogan.

Hogan, Ripple ile SEC arasındaki davanın 100 milyon dolarlık ceza karşılığında uzlaşmayla sonuçlanabileceğini bildirdi. Hogan şimdiye kadar yaşananları göz önünde bulundurarak davanın bu yılın Temmuz veya Ağustos aylarında sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Kısa bir süre önce OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye bu konudaki görüşlerini sorduk. ChatGPT, her iki tarafın da temyiz başvuruları sonucunda davanın 2026 yılına kadar uzayabileceğini tahmin etti.

Ripple-SEC Davasını Kim Kazanır?

Twitter’daki kripto para topluluğu, Ripple’ın davada 2023 yılında SEC karşısında elde ettiği kısmi zaferler nedeniyle daha avantajlı olduğuna inanıyor.

Bu kısmi zaferlerden ilki 2023 yılının Temmuz ayında, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı satışların yatırım sözleşmesi teklifi teşkil etmediğine hükmetmesiyle geldi.

Her ne kadar SEC bu kararı temyize taşısa da mahkeme bu talebi reddetti. Birkaç ay sonra Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ve İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen’in haklarındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Davanın Ripple’ın zaferiyle sonuçlanması XRP’de astronomik yükselişleri tetikleyebilir. Bununla birlikte davayı SEC’in kazanması halinde başta XRP olmak üzere kripto para piyasasını kötü günler bekliyor olabilir.