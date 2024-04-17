Ripple ile SEC arasındaki davada önümüzdeki haftalarda iki kritik gelişme yaşanacak.

Özet:

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu, Ripple ile SEC’in uzlaşmaya vardığına dair spekülasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu ve Nisan ve Mayıs ayları için belirlenen duruşma tarihlerine dikkat çekti.

Ripple ile SEC arasındaki davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde başlayacak. Davanın sonucunun başta XRP olmak üzere kripto para piyasasını ciddi şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ripple ve SEC Uzlaşmanın Eşiğinde mi?

Davada dün gerçekleşen ön duruşma konferansı, tarafların uzlaşmanın eşiğinde olabileceğine dair söylentileri de beraberinde getirdi.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız günlerde bildirdiğimiz üzere taraflar 16 Nisan tarihinde ön duruşma konferansında bir araya gelerek davanın duruşmayla mı yoksa uzlaşmayla mı sonuçlandırılması gerektiğini tartıştı.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty davada uzlaşma ihtimalinin seçenekler arasında yer almadığını söyledi. Alderoty, Ripple’ın SEC’in ceza talebine ilişkin yanıtını 22 Nisan’a kadar sunacağını ve SEC’in de bu yanıta 6 Mayıs’ta cevap vereceğini söyledi.

Stuart Alderoty, SEC’in Brad Garlinghouse ve Chris Larsen hakkındaki suçlamaları düşürmesi nedeniyle ön duruşma konferansı gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Nihai Duruşmaya Günler Kaldı

Ripple ile SEC arasında davanın 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla sonuçlanması bekleniyor. Bazıları, 2023 yılında davada SEC karşısında 3 kısmi zafer kazanan Ripple’ın avantajlı taraf olduğunu düşünüyor.

Davayı Ripple’ın kazanması, başta XRP olmak üzere kripto para piyasası genelinde sert yükselişleri tetikleyebilir. Davayı SEC’in kazanması halinde ise XRP ve kripto para piyasasının geri kalanını oldukça zorlu günler bekliyor olabilir.