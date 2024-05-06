Helium’un kripto parası HNT, bir süredir devam eden kripto para düzeltmesinde güçlü performansıyla öne çıkıyor. Altcoin, geçtiğimiz yedi günde çoğu kripto para kan kaybederken, yüzde 30’a yakın değer kazandı.

Nedir bu Helium? Diğer blockchain ağlarından farkı ne? HNT ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

CryptoPotato olarak tüm soruları bu yazıda yanıtladık.

Helium Nedir?

Helium, şeylerin interneti (IoT) cihazlarının iletişim kurmasına olanak sağlayan blockchain tabanlı bir platformdur.

Blockchain, 2013 yılında kurulan Helium Inc. tarafından geliştirildi. Şirketin kurucuları arasında Amir Haleem, Shawn Fanning ve Sean Carey bulunuyor. Blockchain ise Temmuz 2019’da kullanıma açıldı.

Şeylerin interneti, kablosuz bağlantı kurma özelliği bulunan cihazların uzaktan birbiriyle iletişim kurabilmesini ve veri paylaşımı yaparak senkronize bir şekilde çalışabilmelerini ifade ediyor.

Helium, IoT cihazlarının merkeziyetsiz şekilde, düşük maliyetle ve yüksek ölçeklenme ile bir arada faaliyet gösterebileceği bir platform sunmak üzere geliştirildi. Platform, özellikle internetin pek çekmediği ya da hiç olmadığı bölgeleri hedef alıyor.

Ekosistemde “hotspot” adı verilen bir düğüm ağı bulunuyor. Bu node’lar, IoT cihazlar için veri aktarımını sağlayarak, gerçekleştirdikleri görev karşılığında aynı zamanda HNT madenciliği yapıyolar.

Madencilik ekipmanları LoraWAN protokolünü kullanıyor. Bulut tabanlı açık kaynak bir protokol olan LoraWAN, özellikle IoT bağlantıları için ideal.

Helium’da hotspot olmak isteyenlerin onaylı imalatçılardan bölgelerine, bağlantı seçeneklerine ve fiyatına göre kendilerine uygun bir cihaz satın almaları ve gökyüzüne bakar şekilde kurmaları gerekiyor.

Devamında güvenilirlik amaçlı az miktarda HNT ödeyerek, konum doğrulaması yapmak gerekli. Hotspot, kurulum gerçekleştiğinde kendisine atanan veri iletimi ve işlem doğrulama gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirerek HNT kazanıyor.

HNT Nedir?

HNT, bir kapsam kanıtlama (proof of coverage) ağı olan Helium’un ana token’ıdır. Hotspot olarak veri yayını yapan ekosistem katılımcıları tarafından üretilir ve kazanılır.

Ekosistemde HNT ile basılan ve dolara sabit Data Credit adlı bir puan sistemi de bulunuyor. İşlem ücretleri Data Credit ile ödeniyor.

HNT, ayrıca serbest pazarda işlem gören bir kripto para. Değeri artıp azalabildiğinden dolayı, bir yatırım aracı olarak da yaygın olarak kullanılıyor.

HNT arzı 223 milyon gibi piyasanın geneliyle kıyaslanınca düşük kalan bir sayı ile sınırlandırıldı. Mayıs 2024 itibarıyla 160,8 milyon HNT dolaşımda.

HNT Nasıl Satın Alınır?

HNT’yi yukarıda bahsedildiği gibi Helium node’u olarak kazanabilirsiniz. Kripto para ayrıca çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasında listeleniyor.

Bu borsalar arasında Coinbase, Bybit, Crypto.com, Bitget, KuCoin, Kraken, Gemini, BingX, Gate ve Paribu bulunuyor.