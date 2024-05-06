Henüz yeni bir proje olan Ethena, kısa sürede 1 milyar dolar kilitli değere (TVL) ulaştı. Kripto parası ENA da piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına yerleşti.

Peki nedir bu Ethena? Protokol nasıl çalışıyor? USDe ne? ENA nasıl satın alınır?

Tüm soruları bu yazımızda yanıtlamaya çalıştık.

Ethena Nedir?

Ethena bir sentetik dolar protokolüdür. Protokol, Ethena Labs tarafından Ethereum blockchain ağı üzerinde geliştirildi ve Şubat 2024’te başlatıldı.

Ethena, stablecoin projelerine benzer olarak çalışır. Başlıca amacı, itibarı paraların blockchain’de kullanım bulmasını sağlamak, dolar ve kripto arasında köprü kurmaktır.

Ekosistem USDe ve ENA gibi kripto paralar, ayrıca Internet Bond adlı bir üründen oluşur.

USDe Nedir?

USDe, Ethena ekosisteminin sentetik dolarıdır. Geleneksel stablecoin’lerden farklı olarak, fiyatı dolara sabit değildir.

Fiyat istikrarı Ethereum tabanlı likit staking token’lar yoluyla sağlanır. Stake edilen kripto paralar, stablecoin rezervi olarak kullanılır. Ethena, fiyat riskini stablecoin rezervi için borsalarda vadeli pozisyonlar açarak minimumda tutmaya çalışır.

USDe bir değişim aracı, teminat veya koruma aracı olarak kullanılabilir.

USDe ayrıca sahiplerine gelir sağlayan bir kripto paradır. USDe stake edenler faiz geliri sağlarlar.

USDe ile Ethena, küresel geleneksel finans dünyası ile merkeziyetsiz finans arasında köprü kurarak, iki alanın birbirine erişimini artırmayı amaçlar.

Internet Bond Nedir?

Ethena ekosisteminin bir diğer önemli unsuru olan Internet Bond, USDe fiyatını sabit tutmak için kullanılan bir yatırım aracıdır.

Internet Bond, USDe rezervindeki stake edilmiş kripto paralardan elde edilen faizi ve vadeli işlemlerden kazanılan kârı kullanarak tahvil oluşturur.

Bu tahviller yasaları uyumlu ülkelerde dolar tabanlı bir birikim aracı olarak kullanılabilir.

ENA Nedir?

ENA, Ethena ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Ekosistemde gerçekleştirilen çeşitli işlemlerde kullanılır.

Bir yönetişim token’ı olarak ENA, kendisini stake edenlere protokolde değerlendirilen değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkı verir.

Staker’lar kilitledikleri kripto paralar ve yerine getirdikleri görevler karşılığında staking faizi ile ödüllendirilir.

Kripto paranın arzı 15 milyar ile sınırlandırıldı. Nisan 2024 itibarıyla 1,425 milyar ENA dolaşımda.

ENA Nasıl Satın Alınır?

ENA, mart ayında Binance Launchpool projesi olarak piyasaya sürüldü. Kripto para Binance’e ek olarak birçok kripto para borsasında listeleniyor.

Bu borsalar arasında Bybit, Uniswap, KuCoin, Gate, Bitget, MECX, HTX, Bitfinex, Crypto.com, BingX ve LBank yer alıyor.