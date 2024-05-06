dYdX ve kendi adını taşıyan kripto parası, düzenli uyguladığı kilit açılım programıyla airdrop avcılarının gündeminden düşmüyor. Peki nedir dYdX? Kripto parası ne işe yarıyor? ethDYDX ne? Göç süreci nasıl işleyecek?

Tüm soruları bu yazımızda yanıtlamaya çalıştık.

dYdX Nedir?

dYdX popüler bir merkeziyetsiz borsadır (DEX). Borsa marj ticareti ve sürekli vadeli sözleşmeler gibi türev hizmetleri sunar.

Eski Coinbase çalışanı Antonio Juliano’nun 2017’de kurduğu borsa, Ethereum üzerinde geliştirildi ve daha sonra layer 2 (katman 2) protokolü Starkware’e taşındı. DEX, 2023 yılında ise Cosmos’a taşınarak kendi blockchain ağını geliştirme kararı aldı.

dYdX, her ne kadar gelişmiş işlem seçenekleri sunsa da hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından kullanılabilir. Vade tarihi olmayan sürekli vadeli sözleşmeler, yatırım stratejilerinin çeşitlendirilmesine olanak sağlar.

DEX’te Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Solana (SOL) dahil 35’ten fazla kripto para birimiyle türev işlemleri yapılabiliyor.

dYdX’te geleneksel kripto para borsalarının aksine otomatik piyasa yapıcı (AMM) bulunmuyor. Bunun yerine klasik bir emir defteri kullanılarak kullanıcıların emirleri eşleştiriliyor.

DYDX Token Nedir?

DYDX, merkeziyetsiz borsanın yeni yönetişim token’ıdır. DEX’in Cosmos tabanlı kendi blockchain ağına taşınmasıyla kullanım bulacaktır.

Protokolün Ethereum tabanlı kripto parası ethDYDX de bu göç sürecinde DYDX ile değiştirilecek.

Bir hisse ispatı (proof of stake, PoS) blockchain ağı olan dYdX’te bu kripto para, kendisini stake edenlere yönetişim tekliflerinde oy kullanma hakkı veriyor. Ayrıca faiz vererek pasif gelir imkanı sunuyor.

Borsa kullanıcılarını DYDX’i kullanarak pek çok avantaj elde edebiliyor. Cüzdanında DYDX bulunanlar, borsadaki işlem ücretlerini indirimli ödüyor.

Likidite havuzlarına USDC gibi kripto paralar ile likidite sağlayanlar da DYDX ile ödüllendiriliyor.

DYDX ayrıca borsalarda işlem gören bir kripto para ve değeri serbest piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

DYDX Nasıl Satın Alınır?

Mayıs 2024 itibarıyla hem DYDX hem de eski versiyonu olan ethDYDX, çok sayıda kripto para borsasında listeleniyor.

DYDX’i listeleyen borsalar arasında OKX, Osmosis, HashKey, ProBit ve Onus Pro yer alıyor.

ethDYDX ise Binance, Bybit, Kraken, KuCoin, Gate, Crypto.com, Bithumb, Uniswap, Paribu, HTC, MEXC, Bitstamp, BingX ve LBank’de listeleniyor.