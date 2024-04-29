Ripple ve SEC davası sona yaklaşırken işler kızıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), önde gelen blockchain şirketlerinden, XRP’nin geliştiricisi Ripple’a yaklaşık üç yıl önce dava açtı. SEC, pek çok kripto para şirketi gibi Ripple’ı da kayıt dışı menkul kıymet arzı ile suçluyor.

Sonucuyla XRP’nin menkul kıymet olup olmadığını belirleyecek davada taraflar, son dilekçelerini bu ay sunacak. Topluluk davanın yakında sonuçlanmasını beklerken, Ripple, 22 Nisan’da SEC’in sunduğu bir tanığa itiraz etti.

Ripple İtiraz Etti

Ripple, SEC’in geçtiğimiz günlerde sunduğu bir dilekçesinde Andrea Fox’u tanık olarak göstermesine itiraz etti. Blockchain şirketi, şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen Fox’un tanık olarak davaya dahil olmasının adil olmadığını düşünüyor.

Mahkeme, SEC’e yanıt için 29 Nisan’a kadar, yani yalnızca üç gün süre verdi. Ripple’ın da yanıt için üç günü olacak.

Komisyonun muhasebecilerinden Andrea Fox, SEC’in 2 milyar dolar ceza ödenmesi talebini desteklemek için Ripple’ın finansal kayıtlarını incelemişti.

SEC, Ripple’ın XRP satarak yasa dışı şekilde elde ettiği gelire karşılık 2 milyar dolar ceza ödemesini istiyor. Ripple tarafı ise cezanın 100 milyon doları geçmemesi gerektiğini savunuyor.

Davada XRP ile ilgili hem Ripple hem de SEC’i destekleyen kararlar çıktı. Kurumsal XRP satışları menkul kıymet işlemi olarak değerlendirildi. Ripple’ın her ay gerçekleştirdiği programlı satışlar gibi bireysel satışlar ile bu değerlendirmenin dışında tutuldu.

XRP, son 24 saatte yüzde 0,9 değer kaybetti. Altcoin, haber yayın saati itibarıla 0,522 dolardan işlem görüyor.