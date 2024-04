Son günlerde yaşanan sert geri çekilmelere rağmen hala XRP’nin temelleri hala yükseliş beklentilerini karşılayacak kadar güçlü.

Yılın başından bu yana inişli çıkışlı performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kalan XRP’de yatırımcılar, endişeli. XRP son 7 günde %4, son bir aylık süreçte ise %8,3 oranlarında değer kaybetti.

Son günlerde yaşanan fiyat düzeltmesinin ardından XRP fiyatı 0,568 dolar bandına kadar geriledi. Ancak 4 Nisan’da Ripple, kendi stabilcoin’ini başlatma planlarını açıklamasının ardından XRP fiyatı tekrar yükselişe geçti ve %3’ün üzerinde değer kazandı. 4 Nisan 2024 itibariyle XRP fiyatı yeniden 0,60 dolar seviyesine geri döndü.

Popüler kripto para analisti Dark Defender, XRP’nin geleceği konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Analist, XRP’nin en önemli hedefinin 1 dolar seviyesinin üstü olduğuna inanıyor. Bununla birlikte Dark Defender’a göre XRP fiyatı Fibonacci göstergesinin işaret ettiği 0,54 dolar direncini de yeniden test edebilir.

— Dark Defender (@DefendDark) April 3, 2024