Son günlerde yaşanan sert geri çekilmelere rağmen hala XRP’nin temelleri hala yükseliş beklentilerini karşılayacak kadar güçlü.

Yılın başından bu yana inişli çıkışlı performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kalan XRP’de yatırımcılar, endişeli. XRP son 7 günde %4, son bir aylık süreçte ise %8,3 oranlarında değer kaybetti.

Analistler XRP Fiyatı Konusunda İyimser

Son günlerde yaşanan fiyat düzeltmesinin ardından XRP fiyatı 0,568 dolar bandına kadar geriledi. Ancak 4 Nisan’da Ripple, kendi stabilcoin’ini başlatma planlarını açıklamasının ardından XRP fiyatı tekrar yükselişe geçti ve %3’ün üzerinde değer kazandı. 4 Nisan 2024 itibariyle XRP fiyatı yeniden 0,60 dolar seviyesine geri döndü.

Popüler kripto para analisti Dark Defender, XRP’nin geleceği konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Analist, XRP’nin en önemli hedefinin 1 dolar seviyesinin üstü olduğuna inanıyor. Bununla birlikte Dark Defender’a göre XRP fiyatı Fibonacci göstergesinin işaret ettiği 0,54 dolar direncini de yeniden test edebilir.

Hi all. Thank you for your great messages. I couldn't post for almost a week, and wow #XRP again back-tested the previous levels? Well well. Let's check what's going on. I've looked at the monthly time frame since March is closed, and we have a new candle for April. We… pic.twitter.com/BoJZg9h12I — Dark Defender (@DefendDark) April 3, 2024

Dark Defender XRP’deki yükseliş tahminini RSI ve Elliot Waves gibi teknik analiz göstergelerine ve tarihsel verilere dayandırıyor.

Bu kapsamda Dark Defender 0,97 ve 1,5 dolar seviyelerine işaret ediyor. XRP yatırımcılarının yakından takip ettiği bir diğer analist EAGRAG CRYPTO ise XRP fiyatının önümüzdeki aylarda 0,44 doların altına düşme ve 0,75 doların üzerine yükselme gibi iki senaryo ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ancak EAGRAG CRYPTO’nin XRP’nin 0,50 doların altına gerilemesinin pek de olası olmadığını düşünüyor.

Ripple’ın kısa bir süre önce kendi stabilcoin’ini başlatma planını açıklaması, bu ay gerçekleşecek Bitcoin blok ödülü yarılanması ve Ripple-SEC davasında 23 Nisan’da görülecek duruşma XRP fiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.