Ripple CTO’su Elon Musk’ın X’i ücretli yapma fikrine tepkili.

Şaşırtıcı çıkışlarıyla bilinen Elon Musk’ın geçtiğimiz yıllarda satın aldığı ve adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformuyla ilgili planları var. Platformdaki neredeyse her işlemi ücretli yapma fikri, doğal olarak çok tepki gördü.

Elon Musk’a tepki gösterenler biri de Ripple CTO’su David Schwartz oldu.

X’te dün dolanmaya başlayan söylentilere göre, platformda yeni gönderi göndermek, beğenmek, yer işaretlerine eklemek ve gönderilere yanıt vermek gibi tüm eylemler, yakında “cüzi” bir ücrete tâbi olacak.

Söylentileri doğrulayan Elon Musk, bunun platformda kaynayan botlar ile mücadele etme amacı taşıdığını açıkladı. Yapay zekanın gelişimi, Musk’a göre geleneksel bot filtrelerini etkisiz kılıyor ve botlarla mücadele etmenin tek yolu bu.

Musk’ın gönderisini alıntılayan Schwartz, tepkisini şöyle gösterdi:

Schwartz, düşünce özgürlüğünü engellediğini düşündüğü bu planı “toplum açısından son derece zararlı” buluyor.

Elon Musk’ın planına kripto para topluluğundan tepki yağıyor.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT (X kullanıcı adı @zachxbt), yeni planın botlardan kurtulmaya yeterli olmayacağını düşünüyor.

ZachXBT, şirket hesabıymış gibi açılan ve X’te onaylı çok sayıda hesap olduğuna dikkat çekti. Araştırmacı, bu dolandırıcı hesaplara hala her hafta binlerce dolar kaptırıldığını ekledi.

Not sure I agree this will bring the results you think it will. There are hundreds of business verified scam accounts every week which scammers pay thousands of dollars for. pic.twitter.com/C7GMj0Zavq

— ZachXBT (@zachxbt) April 15, 2024