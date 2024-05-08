Render’ın kripto parası RNDR, diğer büyük kripto paraların çoğunun değer kaybettiği geçtiğimiz yedi günde değerini yüzde 25 artırdı. Nedir bu Render? RNDR ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

Soruları bu yazımızda yanıtladık.

Render Nedir?

Render, katılımcılarına grafik işleme birimi (GPU) gücüne erişim sunan bir blockchain platformudur. Ethereum blockchain’i üzerinde geliştirildi.

2009 gibi erken bir tarihte düşünülen proje, 2017 yılında başlatıldı. Kripto parası RNDR, aynı yılın ekim ayında ilk coin arzıyla piyasaya sürüldü. Protokol geçtiğimiz yıl sonunda temel altyapısını Solana ağına taşıdı.

Grafik tasarımcılar, protokol ile aynı adı taşıyan render işlemini gerçekleştirirken 3D modellerden gerçekçi görseller üretir ve bunun için yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyarlar.

Render protokolü, fazla işlemci gücü olanların bu gücü blockchain’de kiralamalarını ve diğer katılımcıların bu güçten faydalanmalarını mümkün kılıyor.

GPU’larını kiralayan düğümler ve gelen render talepleri, ekipmanlarave istenilen iş gücüne göre eşleştiriliyor. Kiralama yapanlar işlem ücreti öderken, gücü sağlayanlar ise bunun karşılığında RNDR ile ödüllendiriliyor.

Blockchain ağının sağladığı GPU gücüyle videolar, NFT koleksiyonları ve video oyunları gibi birçok dijital görsel öğe tasarlanabiliyor. Tasarım işlemleri donanım satın almaya kıyasla çok daha düşük masraf ile ve çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

RNDR Nedir?

RNDR, Render ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Sahipleri Render Network Proposal (RNP) adlı değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

Ekosistemde gerçekleştirilen GPU talebi gibi tüm işlemlerin ücreti de RNDR olarak ödenir. RNDR’nin değeri ayrıca serbest pazarda işlem gören bir varlık olarak yükselip düşüyor, dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

Ethereum’un standardı ERC-20 ile gelişirilen RNDR, Solana’ya taşınmayla SPL standardına geçecek.

Kripto paranın maksimum arzı 536.870.912 gibi görece düşük bir sayı ile sınırlandırıldı. CoinMarketCap verilerine göre, Mayıs 2024 itibarıyla toplam 386.976.473 RNDR dolaşımda.

RNDR Nasıl Satın Alınır?

RDNR’yi GPU gücü sağlayarak kazanmak mümkün olduğu gibi, kripto para borsalarında diğer kripto paralar veya nakit karşılığında alıp satma imkanı da bulunuyor.

Mayıs 2024 itibarıyla RNDR’yi listeleyen platformlar arasında Binance, Coinbase, BtcTurk, Paribu, Gate, Crypto.com, Uniswap, Bitstamp, Bitget, MEXC, Gemini, Kucoin, Kraken, LBank, Bybit, OKX ve HTX bulunuyor.