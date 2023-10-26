Polygon’da heyecanla beklenen POL token yükseltmesi 25 Ekim’de Ethereum ana ağında hayata geçirildi.

Söz konusu gelişme Polygon Labs tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

POL Token Yükseltmesi Başladı

Her ne kadar POL token yükseltmesi Ethereum ağına hayata geçirilmiş olsa da bu, POL’ün otomatik olarak MATIC token’in yerini alacağı anlamına gelmiyor. İlk olarak Polygon’un ağ katılımcılarının yönetişim sistemleri aracılığıyla geçişe onay vermesi ve böylelikle Polygon 2.0 yükseltmesinin başlatılması gerekiyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre POL token yükseltmesi, Polygon 2.0’ın yol haritasında bir basamak görevi görüyor. Polygon 2.0, Polygon’daki katman-2 ağlarının desteklenmesi için bir staking katmanının tanılmasını, Polygon PoS’tan zkRollup’a geçişi ve tüm katman-2 ağlarında sıfır bilgi kanıtı destekli birlikte çalışabilirlik ve likidite paylaşım protokolünün uygulanmasını içeriyor.

Polygon Labs cephesinden yapılan açıklamada, yükseltmenin şimdilik Polygon PoS veya Polygon zkEVM ağlarındaki aktif sistemleri değiştirmediği belirtildi.

Polygon 2.0 Nedir?

Polygon Labs, 2023 yılının Haziran ayında Polygon 2.0‘ı tanıttı. Polygon 2.0, sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanarak dört farklı protokol katmanı (staking, interop, execution ve proving) aracılığıyla hızlı değer aktarımını ve kesintisiz bilgi alışverişini kolaylaştıran birbirine bağlı bir zincir ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Polygon Labs kısa bir süre önce bu kapsamda 3 farklı Polygon Improvement Proposals (PIPs) tanıttı.

Polygon’un yerel token’i MATIC, 25 Ekim’de yapılan duyurunun ardından yeniden yükselişe geçti ve %3,60’i aşkın oranda değer kazanarak 0,6577 dolar seviyesine kadar yükseldi. Polygon Labs son bir haftalık süreçte ise %28 oranında değer kazandı.