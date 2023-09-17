Bugün tanıtılan üç Polygon Geliştirme Önerisi (PIP), Polygon ekosisteminin neredeyse her alanında devrim yaratmayı amaçlayan iyileştirmeler öneriyor.

Polygon kısa bir süre önce duyurduğu Polygon 2.0’ın yol haritası ile sıfır bilgi (zero-knowledge) teknolojisiyle birbirleriyle bağlantılı bir katman-2 Ethereum ekosistemi oluşturma çabalarını ikiye katladı. Bu kapsamda Polygon Labs kısa bir süre önce üç yeni PIP yayınladı.

Bu Polygon Geliştirme Önerileri (PIP), topluluk tarafından onaylanmaları durumunda 2023 yılının 4. çeyreğinde Polygon ağında başlatılabilir.

Polygon 2.0 İçin Geliştirme Önerileri

Polygon Labs cephesinden kısa bir süre önce yayınlanan blog gönderisinde sıfır bilgi destekli katman-2 blockchain’lerinden oluşan birbirine bağlı bir ağ kurmak amacıyla Faz 0 için kapsamlı bir yol haritası sağlayan üç Polygon Geliştirme Önerisini (PIP) duyurdu.

Polygon Labs tarafından duyurulan PIP 17, Polygon Ecosystem Token’a (POL) odaklanıyor ve MATIC’in POL token’e dönüştürülmesinin ana hatlarını çiziyor. Bu konuda atılan ilk adımlar emisyon yönetimi ve token geçişini ele alıyor.

PIP 17’de ayrıca MATIC token’lerin 1:1 oranında POL token’e dönüştürüleceğine dikkat çekiliyor. Polygon 2.0 kapsamında projenin yerel token’i olacak olan POL’ün başlangıç arzı, doğrulayıcı staking ödülleri ve bir topluluk hazinesi arasında eşit olarak dağıtılan yıllık %2’lik bir emisyon ile 10 milyar olarak belirlendi.

PIP 18 ise bu geçişte birkaç önemli bileşen önerisinde bulunuyor. Bunlar arasında POL token’in başlatılması, Polygon PoS için gas token’i olarak MATIC’ten POL’e geçiş ve Polygon PoS için stake token olarak POL’in benimsenmesi gibi güncellemeler yer alıyor.

Polygon 2.0 ile birlikte ağın Ethereum’da blok alanının genişletilmesi ve İnternetin Değer Katmanını yaratan birbirine bağlı ZK destekli L2 zincirlerinden oluşan bir ağın yaratılması hedefleniyor. Polygon 2.0’ın böylelikle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir ve ölçeklenebilirliği yüksek bir ağ olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Polygon 2.0’a Geçiş

PIP 19 ile birlikte ise Polygon Pos’un yerel gas token’i MATIC’in POL ile değiştirilmesini sağlarken geri dönük maksimum uyumluluk sunmayı hedefliyor.

PIP 19 öncelikli olarak yerel MATIC Köprü Sözleşmesinin yükseltilmesine ve Polygon PoS’un yerel token’inin MATIC’in POL ile değiştirilmesine odaklanıyor.

Bu yükseltme, Polygon PoS üzerinde halihazırda yürürlükte olan sözleşmelerin hiçbirini ya da yerel token’inin işlevlerini değiştirmeyecek. Bununla birlikte Ethereum tarafında MATIC Köprüsü’ndeki MATIC odaklı sözleşmelerin ise PIP 19 yükseltmesinden olumsuz etkilenme ihtimalinin bulunduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Buradaki ana hedef, mevcut sözleşmeler ve operasyonlardaki aksaklıkları en aza indirerek Polygon POS’ta yerel gas token olarak MATIC’ten POL’e sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasını sağlamak.