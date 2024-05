Notcoin ve kripto parası NOT, Binance Launchpool’da listelenen 54’üncü proje oldu. NOT, dünyanın en büyük kripto para borsası yoluyla piyasaya sürülecek. Peki nedir bu Notcoin? NOT ne işe yarar? Kripto para ne zaman listelenecek? Farming ne kadar sürecek.

Notcoin ile ilgili tüm bu soruların yanıtını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Notcoin Nedir?

Notcoin, Telegram tabanlı ve oynayarak kazandıran (play-to-earn, P2E) bir blockchain oyunudur. Topluluk tarafından yönetilen Telegram Open Network’te faaliyet gösterir.

Oyun oldukça kolay, tek yapmak gereken Telegram’a girerek Notcoin botunu açmak ve coin ikonuna tıklayarak NOT kazanmak. Her tık ile oyuncuların hesabına 1 NOT geçiyor. Her üç saniyede bir kez ikona tıklanabiliyor.

Oyuncular Notcoin’e 2.500 Notcoin bonus ile başlıyor. Oyun içerisinde takım oluşturarak, lige katılarak, görev tamamlayarak ve arkadaş davet ederek NOT kazanmak da mümkün.

Daha fazla kazanmayı mümkün kılan oyun içi güçlendiriciler de bulunuyor. Enerji kapasitesi ve yenilenme hızı artırıldığı gibi, tek bir tık ile birden fazla coin kazandıran bir güçlendirici de mevcut. Hatta çevrimdışı iken otomatik bir şekilde ikona tıklamaya devam eden bir özellik dahi var.

Oyuncular kazandıkları token miktarına göre küresel düzeyde sıralanıyor; Silver, gold, platinum ve diamond gibi kategorilere dahil oluyorlar.

Tıklama yoluyla coin madenciliği 1 Nisan itibarıyla durduruldu. Madenciliğin NOT’un piyasaya sürülmesinin ardından yeniden başlatılması bekleniyor.

NOT Nedir?

NOT, Notcoin’in 9 Mayıs itibarıyla henüz piyasaya sürülmemiş topluluk token’ıdır. Kripto para, 16 Mayıs’ta yatırımcılar ile buluşacak.

NOT, piyasaya sürülmesinin ardından oyuncuların şimdiye kadar oyun içinde kazandıkları ile bire bir oranında değiştirilecek. Kripto paralar airdrop yoluyla oyunculara dağıtılacak.

Kripto paranın maksimum arzı 102,7 milyar NOT ile sınırlandırıldı.

Binance Launchpool’da Listeleniyor

Notcoin’in kripto parası NOT, Binance’in yeni kripto paraların arz edilmesine aracılık ettiği Launchpool yoluyla piyasaya sürülecek.

Binance Launchpool’da farming süreci 13 Mayıs’ta başlıyor. Kullanıcılar üç gün boyunca BNB ve FDUSD stake ederek, yani kilitleyerek NOT kazanabilecek.

Yeni kripto para, 16 Mayıs’ta NOT/BTC, NOT/USDT, NOT/BNB, NOT/FDUSD ve NOT/TRY çiftleriyle listelenecek.

Binance’e ek olarak, Bybit ve OKX gibi diğer bazı kripto para borsaları da farming sürecinin bitmesinin ardından NOT’u listeleyeceğini duyurdu.

OKX de Binance’e benzer bir staking etkinliği gerçekleştirecek. 13 Mayıs’ta başlayacak etkinlikte TON stake edenler, NOT kazanabilecek.