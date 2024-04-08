Bazı analistler, Polkadot (DOT) fiyatının etkileyici bir yükselişe hazırlandığına inanıyor.

Özet:

Analistler, Polkadot (DOT) fiyatının 15 doları aşacağına inanıyor.

Kripto para piyasasındaki en popüler projelerden DOT, son dönemde yapılan geliştirmelerle ve finansal teknolojiler şirketi Electric Capital tarafından yapılan tahminle adından söz ettirdi.

Polkadot (DOT) %80’lik Yükselişe mi Hazırlanıyor

12 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki en büyük 15. kripto para projesi konumundaki Polkadot (DOT), 50 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun bir hayli uzağında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre 8 Nisan 2024 tarihi itibariyle 8,96 dolardan alınıp satılan DOT, son dönemde olumlu bir gelişim katetti.

Önde gelen bazı analistler, birçok farklı faktörden yola çıkarak DOT fiyatının önümüzdeki aylarda etkileyici bir yükseliş trendi yaşayacağına inanıyor.

Popüler kripto para analisti CRYTPOWZRD, kısa süre önce yaptığı paylaşımda DOT’un 9,60 dolar direncini geçmesi halinde birkaç ay içerisinde %80 oranında değer kazanabileceğini tahmin ediyor.

Kripto para odaklı içerik üreticisi ve yatırımcı Jake Gagain de DOT’un önümüzdeki yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına inanıyor.

Polkadot (DOT) Fiyat Tahminleri

Kaliforniya merkezli kripto para ve finansal teknolojiler şirketi Electric Capital, geride bıraktığımız ay yaptığı açıklamada yatırımcılara DOT’u izleme listelerine almalarını tavsiye etti. Electric Capital son üç yılda Polkadot’un geliştirici sayısını önemli ölçüde arttırdığına dikkat çekti.

Bu yılın başlarında Polkadot’un DOT’u, Ethereum’un ETH’sini geride bırakarak bir GitHub’da geliştirici aktivitesi açısından ilk sırada yer almıştı.