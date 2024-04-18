PlanB, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasının ardından 100.000 dolara, 2025’te ise 300.00 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Günler içerisinde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının önceki yarılanmalardan farklı olacağına dair birçok spekülasyon var. Ancak analist PlanB, bu konudaki spekülasyonlara katılmıyor. Bitcoin Stok Akış Modeli’nin (S2F) yaratıcısı PlanB, bu yarılanmanın öncekilerden farklı olmayacağını düşünüyor.

PlanB kısa süre önce yaptığı paylaşımda Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının geçmişte olduğu gibi bu döngüde de yükseliş trendini tetikleyeceğini söyledi.

IMO this bitcoin halving will NOT be different:

– All bitcoin price increase will again be around the halving

– Buying 6m before the halving and selling 18m after the halving (green line) will outperform buy&hold

– BTC > $100k in 2024

– BTC top > $300k in 2025 pic.twitter.com/lCZjnuoYMO — PlanB (@100trillionUSD) April 17, 2024

Bitcoin’de Halving’e Kaç Gün Kaldı?

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması yaklaşık 1 gün 15 saat sonra gerçekleşecek. 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi beklenen yarılanma nedeniyle kripto para topluluğu oldukça heyecanlı.

Şimdiye kadar Bitcoin’de 3 blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin geçmişteki 3 blok ödülü yarılanmasını takip eden birkaç aylık süre içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak bu kez Bitcoin fiyatı, blok ödülü yarılanması gerçekleşmeden yaklaşık bir ay önce 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması, madencilere ödenen blok ödüllerinin %50 oranında azaltılmasını sağlayan bir mekanizma. Yarılanmanın, Bitcoin’in arz-talep mekaniklerini doğrudan etkilemesi nedeniyle BTC fiyatı genellikle tarılanmadan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyordu.

Kripto para topluluğunun ve uzmanların, bu yarılanmanın öncekilerden farklı olduğunu düşünmesinin ana nedeni bu.

Ancak bu yıl ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı. SEC’in 10 Ocak 2024 tarihinde onayladığı spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’da ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yüksek talep, BTC fiyatının 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Bu nedenle kripto para topluluğu, yarılanma sonrasında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili olarak yeni bir paylaşım yapan PlanB, Bitcoin fiyatının yarılanmadan sonra 100.000 dolara, 2025 yılında ise 300.000 dolara yükseleceğini söyledi. PlanB’nin yaptığı bir ankete göre takipçilerinin %71,9’u da Bitcoin’in 2024 yılında 100.000 dolara yükseleceğini düşünüyor.

Bitcoin Altını Geçebilir mi?

PlanB, yatırımcılara Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasından altı ay önce BTC satın alarak yarılanmadan 18 ay sonra satmanın, Bitcoin hodl etmekten daha kârlı olduğunu söyledi.

PlanB’ye Bitcoin’in bu boğa sezonunda altından daha iyi performans sergileyip sergileyemeceği de soruldu. PlanB, Bitcoin’in altından daha iyi performans göstereceğini çünkü BTC üretiminin yarılanma sonrasında iki kat azalacağını ifade etti.