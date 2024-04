PlanB, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasının ardından 100.000 dolara, 2025’te ise 300.00 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Günler içerisinde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının önceki yarılanmalardan farklı olacağına dair birçok spekülasyon var. Ancak analist PlanB, bu konudaki spekülasyonlara katılmıyor. Bitcoin Stok Akış Modeli’nin (S2F) yaratıcısı PlanB, bu yarılanmanın öncekilerden farklı olmayacağını düşünüyor.

PlanB kısa süre önce yaptığı paylaşımda Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının geçmişte olduğu gibi bu döngüde de yükseliş trendini tetikleyeceğini söyledi.

IMO this bitcoin halving will NOT be different:

– All bitcoin price increase will again be around the halving

– Buying 6m before the halving and selling 18m after the halving (green line) will outperform buy&hold

– BTC > $100k in 2024

– BTC top > $300k in 2025 pic.twitter.com/lCZjnuoYMO

— PlanB (@100trillionUSD) April 17, 2024